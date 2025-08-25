Makoke aclara los rumores tras cancelar su boda con Gonzalo: “Estamos más unidos que nunca”

Makoke ha hablado alto y claro sobre la noticia que revolucionó los platós esta semana: la cancelación de su boda con Gonzalo Fernández. La colaboradora visitó Aires de Fiesta junto a Terelu Campos para contar, entre lágrimas y con mucha sinceridad, qué hay detrás de este cambio de planes.

Ibiza tendrá que esperar

El 12 de septiembre estaba marcado en rojo en su calendario, con todo preparado para un enlace de ensueño en Ibiza: invitados, proveedores, música y vestido. Sin embargo, un problema de salud de un familiar cercano ha obligado a posponer la celebración. “No hay ruptura, no hay terceras personas. Ha sido un palo, pero la boda se hará. No voy a anularla, vamos… ¡me tienen que matar!”, aseguró con contundencia.

Aunque no ha fijado un nuevo día, Makoke deslizó que la nueva fecha podría situarse en primavera de 2025, antes de que llegue el verano, para volver a contar con la isla balear como escenario perfecto.

Más unida que nunca a Gonzalo

Lejos de que el aplazamiento se interprete como una grieta, Makoke dejó claro que su relación atraviesa uno de sus mejores momentos. “Con Gonzalo estoy más unida que nunca. Le quiero cada día más y cada día tengo más ganas de casarme con él”, afirmó.

Y como guinda al emotivo directo, Gonzalo intervino por teléfono para mandar un mensaje de amor a su futura esposa: “Que te amo, que gracias por tus palabras y que nos vamos a casar y estar juntos siempre. Lo primero es la salud, pero estamos más felices que nunca y más unidos que nunca.”

Una declaración que zanjó rumores y encendió aún más la ilusión de los que esperan ver a Makoke vestida de blanco, aunque sea con un poco de retraso.