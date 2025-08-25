Makoke y Gonzalo reaparecen juntos tras la cancelación de su boda: "Hay un problema de salud y no me puedo casar"

Makoke sorprendió el pasado fin de semana en 'Fiesta' al confirmar que su boda prevista para septiembre quedaba cancelada por motivos de salud. Apenas unas horas después, las cámaras de 'Tardear' captaban a la pareja saliendo juntos de las instalaciones de Telecinco, donde atendieron a los periodistas.

Gonzalo fue el primero en hablar y no ocultó su tristeza por la situación: "Yo estoy triste, estamos todos muy tristes por la situación que tenemos ahora mismo, pero bueno, unidos y llevándolo lo mejor posible hasta que pase lo que tenga que suceder para que se cure". A su lado, Makoke quiso dejar claro que la relación no atraviesa ninguna crisis sentimental.

"La boda va a seguir para delante y todo va a seguir igual. Lo que pasa es que ahora mismo ha surgido un problema de salud y no me puedo casar, no estoy para celebrar", explicó la colaboradora de Telecinco, recalcando que la decisión de aplazar la ceremonia no cambia sus planes de futuro.

Uno de los más afectados por esta cancelación temporal ha sido Pelayo Díaz, colaborador y amigo de Makoke, que se estaba encargando del diseño de uno de sus vestidos de novia. El estilista explicó que los diseñadores entienden perfectamente la situación: "Ante un problema de salud no hay nada más".

De esta forma, Makoke y Gonzalo mantienen su compromiso, aunque la fecha del enlace deberá esperar hasta que la salud permita celebrar con normalidad un día tan señalado. Según apuntaban algunos colaboradores, es posible que haya que esperar al verano de 2026 para celebrar el evento, pues quieren que siga siendo en Ibiza con buen tiempo.