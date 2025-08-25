Makoke reaparece junto a su prometido y confiesa un nuevo detalle de la cancelación de su boda: "Estamos todos muy tristes"

Makoke y Gonzalo Fernández han sorprendido con la noticia de la cancelación de su boda, programada para mediados de septiembre en Ibiza. El inesperado anuncio llega tras semanas de ilusión y preparativos, y ha generado todo tipo de especulaciones en el entorno mediático y entre sus seguidores. En un primer momento, algunos apuntaron a recientes noticias sobre el pasado judicial del prometido, pero ella se ha encargado de desmentirlo públicamente y aclarar los verdaderos motivos.

La colaboradora televisiva ha explicado que la decisión responde únicamente a un grave problema de salud que afecta a un familiar muy cercano. A través de sus redes sociales y en televisión, la ex de Kiko Matamoros ha pedido respeto y comprensión en estos momentos delicados, asegurando que, aunque la boda se pospone, el amor y la unión en la pareja sigue intacto. "Lo estamos pasando muy mal", ha confesado tras comunicar la noticia.

En la primera aparición pública juntos tras la cancelación, Gonzalo mostraba la tristeza que ambos sienten, afirmando: "No, yo estoy triste. Estamos todos muy tristes por la situación que tenemos ahora mismo, pero bueno, unidos y llevándolo lo mejor posible hasta que pase lo que tiene que suceder para que se cure". Con estas palabras, el empresario deja patente la fortaleza del vínculo que los une y la difícil realidad que atraviesan como pareja.

Makoke, por su parte, insiste en que la boda sigue en pie, aunque por ahora no pueda celebrarse: "Por supuestísimo, ya lo dije ayer y todo sigue para adelante. Todo igual, lo que pasa es que ahora mismo ha surgido un problema de salud y no me puedo casar, no me puedo casar". Así, la pareja afronta este bache confiando en que pronto vendrán tiempos mejores y podrán retomar sus planes de futuro juntos.