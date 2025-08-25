¡Ya es oficial! Lamine Yamal y Nicki Nicole confirman su romance con una foto de lo más romántica

Después de semanas de rumores, escapadas compartidas y miradas cómplices, Lamine Yamal y Nicki Nicole han decidido gritar a los cuatro vientos lo que ya era un secreto a voces: están enamorados.

La foto que lo confirma todo

El futbolista del Barça compartió en Instagram la imagen que ha revolucionado las redes: abrazado a la cantante argentina, rodeados de globos, flores y una tarta de cumpleaños que sirvió de telón de fondo a la confirmación más esperada. Con este gesto, Lamine Yamal ha querido poner fin a las especulaciones y mostrar su relación de la manera más tierna.

Una historia que venía de lejos

Los rumores comenzaron a crecer hace semanas, cuando la artista asistió al Trofeo Joan Gamper con una camiseta personalizada del Barça con su nombre en la espalda. Poco después, los paparazzi les cazaron en Mónaco, disfrutando de paseos románticos, y en alguna discoteca, donde las imágenes de un beso hicieron correr ríos de tinta. Incluso se decía que el fondo de pantalla del móvil de Lamine era una foto de Nicki Nicole con corazones, detalle que ahora cobra más fuerza que nunca.

De los rumores al amor confirmado

La foto en redes no solo ha servido para oficializar la relación, también ha derretido a sus seguidores, que han inundado los comentarios con mensajes de apoyo y felicitaciones. “Por fin lo hacen público”, “sois preciosos juntos” o “la pareja del año” son solo algunas de las reacciones que demuestran el entusiasmo de sus fans.

Una pareja con mucho futuro

Lamine, con apenas 18 años, es ya una de las grandes promesas del Barça, mientras que Nicki Nicole, de 25, triunfa en la música urbana internacional. Dos mundos distintos que han encontrado un punto en común: la ilusión y la complicidad que ahora comparten sin esconderse.