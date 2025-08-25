Un okupa desata el pánico en Torrevieja al agredir a un vecino con un cúter: “Tememos represalias”

Lo que parecía un caluroso día de verano junto a la playa de Los Locos terminó en auténtico caos y miedo colectivo en la urbanización Duquesa Beach, Torrevieja. Un presunto ocupa atacó con un puñetazo en la cabeza al vicepresidente de la comunidad y, con un cúter en la otra mano, estuvo a punto de provocar una auténtica tragedia.

Una convivencia imposible

Los problemas venían de semanas atrás. Según cuentan los propios residentes, un hombre, dos mujeres y dos menores ocuparon una de las viviendas del bloque, alegando un contrato que, tal y como ha confirmado la presidenta de la comunidad, es falso. Desde entonces, los vecinos viven un auténtico infierno: cortes de luz y agua, amenazas, gritos y peleas en las zonas comunes.

“Estamos hartos, ya tenemos miedo hasta de entrar a nuestras casas”, confesaba una vecina visiblemente alterada.

De la discusión a la agresión

Todo comenzó con una disputa entre el vicepresidente de la comunidad y el presunto ocupa. De repente, el hombre le propinó un fuerte golpe en la cabeza, mientras sostenía un cúter con el que, según testigos, también trató de atacarle. Los gritos alertaron a los vecinos, que salieron de sus casas para intentar detenerlo. La tensión aumentó cuando, desde el balcón, el agresor comenzó a amenazar con gestos de degüello y lanzando objetos: una silla, una maceta, botes de spray e incluso agua. Los daños alcanzaron hasta a un coche aparcado frente al edificio.

Intervención policial y miedo latente

La rápida llegada de seis patrullas de Policía Local y varios agentes de la Guardia Civil evitó males mayores. El vecino herido fue trasladado al hospital y el presunto agresor, detenido. Sin embargo, dentro de la vivienda permanecieron las dos mujeres con los menores, lo que llevó a muchos residentes a pedir escolta policial para poder regresar a sus casas por miedo a represalias.

La presidenta de la comunidad confirmó que seguirán denunciando, pero el temor sigue instalado entre quienes viven en la urbanización. “Hoy hemos tenido suerte, pero tenemos miedo de lo que pueda pasar mañana”, resumía otro residente, visiblemente nervioso.