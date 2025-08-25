El padre de Lamine Yamal estalla en redes y lanza un mensaje contundente sobre Barcelona

Mounir Nasraoui, padre del futbolista del Barça Lamine Yamal, ha vuelto a acaparar titulares tras publicar un mensaje en Instagram que no ha dejado indiferente a nadie.

“Más seguridad en Barcelona y menos ladrones”

Con estas palabras, escritas en una story acompañada de un emoji de oración, Nasraoui ha puesto de nuevo sobre la mesa el debate sobre la inseguridad en la Ciudad Condal. Breve, directo y sin rodeos, su mensaje refleja una preocupación que, según muchos seguidores, podría estar relacionada con alguna experiencia personal reciente.

No es la primera vez que Mounir utiliza sus redes para alzar la voz. Hace apenas unos meses, confesó públicamente que padece epilepsia y denunció haber sido víctima de varios robos, asegurando que “la gente se aprovecha” de su condición.

Polémica e impacto en redes

Lo cierto es que cada vez que el padre de la joven estrella del Barça comparte algo en redes, las reacciones no tardan en multiplicarse. Su carácter espontáneo y sus mensajes sin filtro generan debate, tanto entre sus seguidores como entre los medios. Y esta vez no ha sido diferente: en cuestión de horas, la historia se convirtió en tema de conversación y volvió a señalar a Barcelona como epicentro del problema de la delincuencia urbana.

Una voz incómoda para las autoridades

Aunque no hay confirmación de si Mounir ha sufrido un nuevo incidente, lo cierto es que su denuncia pública ha resonado con fuerza. En plena temporada de Lamine Yamal como una de las grandes promesas del fútbol mundial, su padre vuelve a ocupar titulares con un mensaje que, más allá de la polémica, refleja una inquietud compartida por muchos ciudadanos.