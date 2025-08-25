Rosa sorprende en directo al demostrar su faceta artística más desconocida en Pasapalabra: "De primeras no..."

Rosa lleva cientos de programas demostrando que lo suyo son las palabras. De hecho, mantiene una guerra titánica con Manu Pascual por ver quién de los dos se logra llevar a casa los más de dos millones de euros que nutren el suculento bote de Pasapalabra.

Lo que pocos imaginaban es que tras la fachada seria de la gallega, se esconde una faceta desconocida. En un momento de La Pista, la concursante no ha dudado ni un minuto y se ha levantado de la silla en cuanto ha sonado la música.

Ni corta ni perezosa, la concursante incluso se atrevía a prerrear, mostrando su cara más desenfadada.

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.