Sofía Suescun y Kiko Jiménez, amor y complicidad en Tailandia: la “sesión de mimitos” que calla bocas
La pareja se refugia en el paraíso asiático tras semanas de rumores y polémicas
Sofía Suescun y Kiko Jiménez han vuelto a dar que hablar, pero esta vez no por escándalos, sino por imágenes que destilan complicidad. Tras las turbulencias mediáticas por una supuesta infidelidad, la pareja ha puesto rumbo a Tailandia, un viaje que muchos ven como su gran apuesta por la unión.
Un inicio accidentado… con final feliz
Lo que debía ser un trayecto directo al paraíso tuvo su dosis de tensión en el aeropuerto, donde un problema técnico obligó a cancelar el vuelo “por riesgo de accidente”. Lejos de dramatizar, Sofía y Kiko mostraron una actitud positiva: gimnasio, risas y complicidad durante la espera hasta el despegue definitivo.
Ko Samui, el escenario perfecto
Ya instalados en la isla tailandesa, los dos han compartido en redes su primera cena romántica con espectáculo de fuego frente al mar y masajes relajantes para recuperar fuerzas tras 15 horas de viaje. Pero la publicación que ha encendido todas las alarmas del amor ha sido otra: una tierna foto en la playa, abrazados, con la frase que lo resume todo: “Y ahora sesión de mimitos que falta me hacen”.
Respuestas en redes y dardos a la prensa
Mientras tanto, Kiko no ha dudado en romper su silencio para contestar a los comentarios surgidos en el programa Fiesta. “Estoy dolido y me siento humillado”, confesaba, dejando claro que los rumores han pasado factura. Y añadía un dardo directo: “Esto empieza ya a darme miedo. Fiesta, no todo vale”.
Amor a prueba de todo
Aunque sus familiares y algunos programas insisten en cuestionar la relación, las imágenes desde Tailandia parecen demostrar lo contrario: que Sofía y Kiko han decidido apostar por su historia en un entorno idílico, lejos de focos, polémicas y titulares.
Entre masajes, cenas románticas y paseos por la playa, la pareja intenta silenciar los rumores a base de lo que más falta les hacía: mimos, complicidad y tiempo juntos.
