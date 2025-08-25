Sonsoles Ónega, rota de dolor por la muerte de un ser querido: “Nos quedamos sin la última”
La presentadora no ha podido contener la emoción
Sonsoles Ónega atraviesa uno de los momentos más duros de su carrera y de su vida personal. La presentadora de Y ahora Sonsoles se ha despedido entre lágrimas de su compañero y amigo, el periodista Javier Cid, fallecido recientemente, con quien compartía no solo plató, sino también una sincera amistad.
A través de sus redes sociales, Sonsoles ha querido rendirle homenaje con un mensaje cargado de sentimiento: “Nos quedamos sin la última, mi Javi. No te voy a escribir mejor que Antonio Lucas, porque no te conocí desde Pradillo, pero ¡ay!”, comenzaba diciendo, afectada.
La presentadora recordó la pasión que Cid sentía por la televisión, aunque su verdadera vocación siempre estuvo ligada a las letras: “Lo que te gustaba la tele... Y eso que lo tuyo era la palabra perenne y no la caduca de un plató”, confesó emocionada, destacando la sensibilidad que siempre mostró su compañero.
Pero lo que más conmovió a sus seguidores fue la manera en la que Sonsoles retrató la huella imborrable que Javier dejó en su vida: “Nos quedarán tus escritos impecables. Tus mensajes a cualquier hora. Tu sonrisa (que siempre me pareció un poco triste). Tu mirada (que siempre me pareció de verdad)”.
Un homenaje que cerró con un deseo cargado de ternura y nostalgia: “Nos vemos donde sea, con el pretexto de siempre, que era ninguno. Solo saber cuándo nos tomábamos la última. Vuela bonito, amigo reciente, inolvidable”.
La pérdida de Javier Cid ha golpeado con fuerza no solo a Sonsoles, sino también a todo su equipo, que se ha volcado en mensajes de cariño y recuerdos compartidos. En redes, decenas de seguidores han acompañado el dolor de la presentadora con muestras de afecto, confirmando que Javier deja un vacío imposible de llenar.
