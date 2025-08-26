Álex García, roto en el último adiós a Verónica Echegui: “Está destrozado”

El mundo del cine español aún no asimila la inesperada pérdida de Verónica Echegui, fallecida el domingo a los 42 años en el Hospital 12 de Octubre de Madrid a causa de una enfermedad. La actriz, cuatro veces nominada al Goya y reconocida también como directora, deja tras de sí una carrera brillante y una huella imborrable en quienes la conocieron.

El Tanatorio de la Paz ha sido el lugar donde familiares, amigos y compañeros de profesión han acudido para despedirse en la más estricta intimidad, tal y como pidió su familia. Entre ellos, uno de los más esperados fue Álex García, expareja de la actriz durante más de una década y con quien compartió una historia de amor discreta pero muy sólida.

“Está absolutamente devastado”, confesaban testigos cercanos en Y ahora Sonsoles verano, donde los reporteros narraban cómo el actor llegó al tanatorio desde el primer momento y se ha mantenido junto a la familia de Verónica en silencio y con un dolor visible.

Una despedida íntima y desgarradora

Actores como Sara Sálamo, Paco León, Cayetana Guillén Cuervo, Carlos Olalla o Jorge Bosch tampoco faltaron en este último adiós. Todos coincidieron en resaltar la luz y la generosidad de Verónica, mientras las lágrimas y los abrazos se multiplicaban entre pasillos. “Era una niña llena de luz, muy bonita, muy buena. La hemos querido todos”, dijo emocionada Cayetana Guillén.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró su pésame en redes sociales: “Impactado por la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con talento y humildad enormes que se marcha demasiado joven”.

Una historia de amor marcada por el cine

Álex García y Verónica Echegui se conocieron en 2010 en el rodaje de Seis puntos sobre Emma. Desde entonces, iniciaron una relación que duró más de una década y que ambos describieron siempre como un “viaje de aprendizaje constante”. Compartieron alfombras rojas, confidencias y hasta proyectos conjuntos, como No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas.

Aunque en 2023 decidieron separarse de mutuo acuerdo, su vínculo siguió siendo especial, como prueba la profunda conmoción que hoy sacude a Álex García. Para quienes conocieron a la pareja, su historia de amor forma ya parte de la memoria sentimental del cine español.

Una carrera inolvidable

De Yo soy la Juani a Explota, explota, pasando por Katmandú, un espejo en el cielo o su aclamado cortometraje Tótem loba —con el que ganó un Goya como directora—, Verónica Echegui se convirtió en un referente generacional. Su muerte deja un vacío imposible de llenar, pero también un legado de cine, talento y sensibilidad que seguirá vivo en cada una de sus interpretaciones.