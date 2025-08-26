Alfredo Duro, ingresado tras un brutal accidente en los encierros: “Abandono desde hoy el mundo de la tauromaquia”

El periodista deportivo Alfredo Duro, uno de los rostros más mediáticos de El Chiringuito, ha vivido este lunes uno de los episodios más dramáticos de su vida. Amante de los retos y las tradiciones populares, Duro se lanzó a correr el primer encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, conocido como la “Pamplona chica”. Pero lo que debía ser una fiesta terminó con el madrileño en el suelo, tras recibir el impacto directo de uno de los cabestros.

Embestida, caída y pánico entre el público

La escena, presenciada por miles de asistentes, fue sobrecogedora. Tras la embestida, Duro quedó tendido en el suelo mientras el resto del ganado lo arrollaba. “¡Mira, es Alfredo Duro, el periodista!”, gritaban algunos de los presentes al reconocerle, temiendo lo peor. De inmediato, Protección Civil y los equipos médicos lo atendieron en el recorrido y lo trasladaron de urgencia al Hospital de La Paz.

El mensaje de tranquilidad desde la cama del hospital

Horas más tarde, el propio Alfredo reaparecía para mandar calma a sus seguidores y compañeros de plató. Desde la cama del hospital, y con varias costillas rotas, una conmoción y seis puntos de sutura, el tertuliano quiso restar dramatismo: “Estoy francamente bien. Eso sí, Alfredo Duro abandona desde hoy el mundo de la tauromaquia”, dijo entre bromas, fiel a su carácter.

El periodista reconoció que, durante el accidente, lo último que vio fue “una cara muy grande” antes de perder pie y caer al suelo. Aun así, agradeció todos los mensajes de cariño recibidos y confesó que espera recibir el alta médica para recuperarse tranquilamente en casa.

Un encierro con siete heridos

El balance de este primer encierro se cerró con siete heridos leves, entre ellos Duro, en una carrera que duró apenas 1 minuto y 40 segundos y que reunió a más de 2.000 corredores y 25.000 espectadores. A pesar de los sustos, Protección Civil valoró positivamente la jornada por la rápida reacción de los participantes y la organización.

Una experiencia que no olvidará

De caminar hasta la final de la Champions a caer bajo los cascos de un encierro, Alfredo Duro ha vuelto a demostrar su espíritu aventurero… aunque esta vez con consecuencias que lo han hecho replantearse su relación con la tauromaquia. “Lo primero ahora es recuperarme”, apuntaba, dejando claro que, aunque su pasión por el deporte sigue intacta, las carreras delante de los toros ya son cosa del pasado.