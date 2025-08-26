¿Aprueba José Ortega Cano el romance de su hija con un conocido cantante? Esto es lo que ha ocurrido
Gloria Camila ha iniciado una nueva relación
Aunque en los últimos días se ha especulado con que José Ortega Cano no aprobaría la relación de Gloria Camila y Álvaro García al no 'confiar' en las intenciones del artista gaditano, y sospechar que podría haberse acercado a su hija para tener una mayor fama y notoriedad, lo cierto es que el torero y su 'yerno' tienen muy buena relación.
Y confirmando que da su 'bendición' a esta historia de amor que dura ya varios meses -y que va a vivir su prueba de fuego con la marcha de la colombiana a Honduras como concursante de 'Supervivientes: All Stars'-, el viudo de Rocío Jurado no ha dudado en arropar al cantante en su último concierto en un conocido local de Chipiona.
De vacaciones en la localidad natal de 'La más grande', Ortega Cano ha presumido de lo bien que se lleva con Álvaro acudiendo a su bolo en compañía de sus hijos Gloria Camila y José María -fruto de su fallido matrimonio con Ana María Aldón-, su hermana Mari Carmen, su cuñado Aniceto, y los dos hijos de Rocío Carrasco, David y Rocío Flores.
Rodeado de su familia
En un discreto segundo plano mezclado con el resto del público y rodeado por su familia, el diestro se ha dejado ver de lo más animado durante el concierto de su 'yerno', dando palmas al ritmo de las cancioens del novio de su hija. Intentando pasar desapercibido -aunque sin conseguirlo- Ortega, en todo momento pendiente de su hijo pequeño, ha lucido un look playero con gafas de sol y sombrero de paja.
- Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: 'Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso
- El 'a segunda' de Vini y la confusa peineta de Florentino que incendian la polémica del Oviedo-Real Madrid
- Expulsado en el mercado de ganados de Siero por ser menor
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz amplía la instrucción del 'caso Brigantina
- Pasión y récord en el Tartiere: el estadio del Oviedo registró la mejor entrada de su historia con la visita del Real Madrid
- Asturias busca 'Pueblo ejemplar': ¿cuál de estos 34 lugares recibirá la visita de la Familia Real?
- EN IMÁGENES: ¿Estuviste en el Tartiere? Así fue el esperado partido entre el Oviedo y el Madrid