Carlos Alcaraz sorprende en el US Open con un radical cambio de look: “No me gusta nada”

Carlos Alcaraz ha vuelto a ser el centro de todas las miradas, pero esta vez no solo por su talento en la pista. El tenista murciano debutó en el US Open con un cambio de imagen inesperado que no ha dejado indiferente a nadie: se ha rapado por completo.

El motivo detrás del rapado inesperado

Si bien siempre nos tenía acostumbrados a su característico cabello con volumen o un degradado impecable, esa etapa ya quedó atrás. Ante la sorpresa de la grada, el joven campeón apareció con la cabeza totalmente afeitada. ¿El motivo? Una anécdota casi doméstica.

“Tenía el pelo muy largo y quería cortármelo antes del torneo. Estaba solo con mi hermano, pero entendió mal la máquina… y la única forma de arreglarlo fue raparlo del todo”, explicó con humor tras el partido. Eso sí, fue sincero: “La verdad es que no me gusta nada este pelo”.

Entre risas y memes

Lejos de tomárselo como un drama, Alcaraz confesó que está disfrutando de las reacciones. “Me estoy riendo mucho con los comentarios de la gente. Cuando me vi en la pantalla entrando al estadio me pareció rarísimo verme tan blanco y sin pelo, pero quién sabe… igual me hace más rápido en la pista”, bromeó.

Un verano de planes… y amigos famosos

Más allá de este cambio radical, el murciano vive un verano intenso. Tras sumar cinco títulos en 2025 y consolidarse como uno de los mejores del mundo, encontró tiempo para disfrutar de su círculo cercano. Fue visto en El Puerto de Santa María junto a rostros conocidos como Sergio Reguilón y el representante Borja Couce, donde posaron felices en uno de los locales de moda de la zona.