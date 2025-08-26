El día histórico que vivirá Pasapalabra (muy pronto) con Manu y Rosa: están a un paso de ser la pareja más longeva del concurso

El récord lo tenían Rafa Castaño y Orestes Barbero, que llegaron a 197 programas juntos

Rosa y Manu en el Rosco de Pasapalabra

Rosa y Manu en el Rosco de Pasapalabra / Antena 3

Alejandra Carreño

Pasapalabra vivirá muy pronto un día histórico, gracias a Manu y a Rosa. Los dos concursantes luchan cada tarde en el Rosco por llevarse un bote, que en estos momentos ya supera los 2 millones de euros. El madrileño y la gallega jugaron este lunes por un gran premio de 2.032.000 euros. Ese jugoso bote, de momento, se les resiste a ambos y esto podría dar lugar a otro hito en el concurso.

Manu y Rosa es la pareja de los récords. Hace tiempo que el madrileño ya superó los 300 programas, llegando este martes a los 324. Solo hay otro concursante (al menos, en esta etapa del concurso, desde su vuelta a Antena 3 con Roberto Leal) que le supera en longevidad. Es Orestes Barbero, que llegó a los 360 programas, hasta que quedó eliminado por Rafa Castaño, ganador de uno de los mayores botes de la historia del concurso, con 2.272.000 euros. Sin embargo, tarde a tarde, la marca de Orestes cada vez está más cerca de Manu.

Pasapalabra se prepara para anunciar la bomba más esperada: el plató vivirá uno de los momentos más emotivos de los últimos años

Pasapalabra se prepara para anunciar la bomba más esperada: el plató vivirá uno de los momentos más emotivos de los últimos años / .

El segundo bote más alto

Igualmente, el bote de Rosa y Manu es el segundo más alto de la historia de Pasapalabra. El premio más alto fue el de Rafa Castaño y tan solo quedan unos pocos programas para superarlos. Más cerca está el récord de ser la pareja más longeva del concurso. Manu y Rosa llegarán este martes a los 194 programa frente a frente.

Rafa Castaño y Orestes Barbero

Les queda muy poco para alcanzar el récord de 197 programas que establecieron Rafa Castaño y Orestes Barbero, hasta que el concursante sevillano alcanzó el bote. Si Manu y Rosa continúan con su duelo en lo que resta de semana, ese récord lo alcanzarán el viernes y lo batirán el próximo lunes, cuando lleguen a los 198 programas.

Más de 200.000 euros acumulados

Sin duda, Manu y Rosa tienen conquistada a la audiencia, que sube mes a mes. No solo por su nivel de juego, sino también por su personalidad. Son dos concursantes ejemplares. Uno de los dos podría llevarse una cantidad de dinero astronómica. Pero el que pierda también conseguirá llevarse a casa un buen montón de billetes. Manu, que superó en mayo un año en el concurso, lleva acumulados 201.600 euros, mientras que Rosa, que llegó más tarde a Pasapalabra, suma 100.800 euros.

Gana Manu

Manu y Rosa comenzaron la semana en Pasapalabra con un duelo que se decidió por la mínima en El Rosco. El madrileño fue el encargado de comenzar la prueba tras acumular más segundos en las pruebas anteriores.

Noticias relacionadas y más

Este nuevo cara a cara estuvo lleno de suspense por la igualdad de ambos durante la primera vuelta, con 20 aciertos. Sin embargo, Rosa tropezó en la letra E. Con empate a 21, la gallega se la jugó con su siguiente respuesta, clave para mantener el color naranja. “Vamos a probar”, comentó a Roberto Leal. Sin embargo, volvió fallar y dejó ya vía libre a Manu, que se quedo solo para intentar ganar el bote.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: 'Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso
  2. El 'a segunda' de Vini y la confusa peineta de Florentino que incendian la polémica del Oviedo-Real Madrid
  3. Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
  4. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz amplía la instrucción del 'caso Brigantina
  5. Pasión y récord en el Tartiere: el estadio del Oviedo registró la mejor entrada de su historia con la visita del Real Madrid
  6. Asturias busca 'Pueblo ejemplar': ¿cuál de estos 34 lugares recibirá la visita de la Familia Real?
  7. Expulsado en el mercado de ganados de Siero por ser menor
  8. EN IMÁGENES: ¿Estuviste en el Tartiere? Así fue el esperado partido entre el Oviedo y el Madrid

Muere Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, a los 88 años

Muere Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, a los 88 años

Julio Iglesias cancela su visita a España, estos son los motivos del cantante

Julio Iglesias cancela su visita a España, estos son los motivos del cantante

Esta es la cantidad de omega 3 que deberías tomar a la semana y la nutricionista Boticaria García te da la receta para conseguirlo

Esta es la cantidad de omega 3 que deberías tomar a la semana y la nutricionista Boticaria García te da la receta para conseguirlo

Carlos Alcaraz sorprende en el US Open con un radical cambio de look: “No me gusta nada”

Carlos Alcaraz sorprende en el US Open con un radical cambio de look: “No me gusta nada”

Colas en Lidl por este pequeño utensilio que te hará la vida más fácil y que cuesta solo la mitad

Colas en Lidl por este pequeño utensilio que te hará la vida más fácil y que cuesta solo la mitad

El estadio Carlos Tartiere estalla con un grito contra Pedro Sánchez: "Pedro Sánchez, hijo de puta!"

El estadio Carlos Tartiere estalla con un grito contra Pedro Sánchez: "Pedro Sánchez, hijo de puta!"

El Gobierno aprueba el decreto para derivar menores migrantes no acompañados a las autonomías

El Gobierno aprueba el decreto para derivar menores migrantes no acompañados a las autonomías

Tu empresa no puede meterte en un grupo de Whatsapp con tu número de móvil personal: se enfrenta a multas de 70.000 euros

Tu empresa no puede meterte en un grupo de Whatsapp con tu número de móvil personal: se enfrenta a multas de 70.000 euros
Tracking Pixel Contents