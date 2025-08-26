Escándalo en Pontevedra: detenido un santero que recetaba sexo como “cura espiritual”

Lo que parecía una consulta espiritual se ha destapado como un auténtico fraude. La Guardia Civil ha detenido en Pontevedra a un hombre de 55 años que se presentaba como santero y curandero, pero que en realidad exigía mantener relaciones sexuales a sus pacientes como parte de supuestos rituales de sanación.

La excusa: “liberar espíritus”

Según el comunicado oficial, el falso santero aseguraba a sus víctimas que estaban “poseídas por un espíritu” y que la única manera de liberarlas era a través del contacto carnal con su cuerpo, al que describía como un canal sagrado de curación. Una explicación que, envuelta en rezos y conjuros, terminó por engañar a varias personas que confiaban en él para superar problemas emocionales o de salud.

De los rezos al abuso

Las denuncias no tardaron en llegar. Varias pacientes, sintiéndose manipuladas y vulneradas, acudieron a la Guardia Civil, que abrió una investigación. Tras recopilar pruebas suficientes, el hombre fue arrestado el pasado jueves y puesto a disposición judicial. Aunque ha quedado en libertad con cargos, la investigación sigue abierta y no se descarta que aparezcan nuevas víctimas.

Entre el fraude y la fe

En España, como en muchos países de Latinoamérica, las prácticas de santería y curanderismo forman parte de la cultura popular. Sin embargo, este caso deja al descubierto el lado más oscuro de esos “rituales milagrosos”, que pueden convertirse en terreno fértil para el abuso de confianza y la manipulación.

Por ahora, los vecinos de Pontevedra siguen impactados con la noticia. Nadie imaginaba que tras las puertas de aquella consulta, donde se hablaba de hierbas, rezos y conjuros, se escondía una historia de engaños sexuales que ya ha dado la vuelta al país.