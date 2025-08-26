El estadio Carlos Tartiere estalla con un grito contra Pedro Sánchez: "Pedro Sánchez, hijo de puta!"
Lo que debía ser una tarde de puro fútbol en Oviedo terminó convertido en un altavoz social
El estadio Carlos Tartiere vivió un momento tan inesperado como atronador durante el encuentro entre el Real Oviedo y el Real Madrid. Miles de gargantas unieron fuerzas para corear el grito que se ha convertido en la “canción del verano” en los estadios: “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!”. La grada carbayona retumbó como pocas veces y el eco llegó hasta las redes sociales, donde las imágenes se viralizaron en cuestión de minutos.
De cántico esporádico a fenómeno nacional
Lo que en un principio parecía un gesto aislado en algunos campos de Primera División se ha transformado en un fenómeno transversal. Da igual si eres del Barça, del Madrid, del Betis o del Oviedo: las aficiones, tan rivales en la competición, se han encontrado en un punto común. Y ese punto tiene nombre y apellido: Pedro Sánchez.
Entre la crítica política y el espectáculo deportivo
Como era de esperar, la polémica no se ha hecho esperar. Para algunos, se trata de una simple expresión popular de hartazgo que refleja el sentir de buena parte de la calle. Para otros, un insulto que mancha la imagen del deporte y convierte los estadios en escenarios de crispación. Lo cierto es que, guste más o menos, los cánticos contra el presidente del Gobierno ya forman parte de la banda sonora del fútbol español.
Asturias no defrauda
Y en el Tartiere, como manda la tradición asturiana, se cantó con fuerza y sin filtros. Una grada entregada, un rival de altura y un cántico que ya trasciende lo deportivo. El fútbol, una vez más, volvió a demostrar que no solo es un juego de once contra once, sino también el mejor escaparate del sentir popular.
- Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: 'Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso
- El 'a segunda' de Vini y la confusa peineta de Florentino que incendian la polémica del Oviedo-Real Madrid
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz amplía la instrucción del 'caso Brigantina
- Pasión y récord en el Tartiere: el estadio del Oviedo registró la mejor entrada de su historia con la visita del Real Madrid
- Asturias busca 'Pueblo ejemplar': ¿cuál de estos 34 lugares recibirá la visita de la Familia Real?
- Expulsado en el mercado de ganados de Siero por ser menor
- EN IMÁGENES: ¿Estuviste en el Tartiere? Así fue el esperado partido entre el Oviedo y el Madrid