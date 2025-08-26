El estadio Carlos Tartiere estalla con un grito contra Pedro Sánchez: "Pedro Sánchez, hijo de puta!"

El estadio Carlos Tartiere vivió un momento tan inesperado como atronador durante el encuentro entre el Real Oviedo y el Real Madrid. Miles de gargantas unieron fuerzas para corear el grito que se ha convertido en la “canción del verano” en los estadios: “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!”. La grada carbayona retumbó como pocas veces y el eco llegó hasta las redes sociales, donde las imágenes se viralizaron en cuestión de minutos.

De cántico esporádico a fenómeno nacional

Lo que en un principio parecía un gesto aislado en algunos campos de Primera División se ha transformado en un fenómeno transversal. Da igual si eres del Barça, del Madrid, del Betis o del Oviedo: las aficiones, tan rivales en la competición, se han encontrado en un punto común. Y ese punto tiene nombre y apellido: Pedro Sánchez.

Entre la crítica política y el espectáculo deportivo

Como era de esperar, la polémica no se ha hecho esperar. Para algunos, se trata de una simple expresión popular de hartazgo que refleja el sentir de buena parte de la calle. Para otros, un insulto que mancha la imagen del deporte y convierte los estadios en escenarios de crispación. Lo cierto es que, guste más o menos, los cánticos contra el presidente del Gobierno ya forman parte de la banda sonora del fútbol español.

Asturias no defrauda

Y en el Tartiere, como manda la tradición asturiana, se cantó con fuerza y sin filtros. Una grada entregada, un rival de altura y un cántico que ya trasciende lo deportivo. El fútbol, una vez más, volvió a demostrar que no solo es un juego de once contra once, sino también el mejor escaparate del sentir popular.