El fallo de Rosa le concede el pleno a Manu en Pasapalabra

Menuda la que se dio en Pasapalabra, el concurso con un bote millonario presentado por Roberto Leal, tras el fallo de Rosa que le concedió el pleno a Manu.

Y es que todo ocurrió durante La Pista, una de las pruebas más conocidas del programa. Y es que Rosa se equivocó diciendo "Por la boca vive el pez" en vez de muere. Un fallo que Manu aprovechó para hacer pleno y llevarse así los cinco segundos extra.

Desde su estreno en el año 2000, Pasapalabra ha dejado una marca imborrable en la televisión española. Más que un simple concurso, el programa se ha convertido en todo un fenómeno cultural, transformando la manera en la que los espectadores se relacionan con este tipo de formatos.

Un formato con historia y evolución constante

Pasapalabra nació en el Reino Unido bajo el nombre de The Alphabet Game y fue adaptado a la televisión española inicialmente por Antena 3. Desde entonces, ha pasado por diferentes cadenas, y en la actualidad se emite en Antena 3. A lo largo de más de 20 años, el programa ha sabido renovarse para mantener el interés del público, gracias a un formato dinámico y retador.

El corazón del concurso consiste en un juego de palabras en el que los concursantes deben adivinar términos basándose en definiciones, siguiendo el orden del abecedario. Además de entretener, el programa también cumple una función educativa al fomentar el uso del lenguaje y ampliar el vocabulario de los espectadores.

Un fenómeno cultural en España

El impacto de Pasapalabra va mucho más allá de la televisión. El programa ha influido en otros concursos, ha inspirado nuevos formatos y ha calado profundamente en la cultura popular. Un claro ejemplo es la expresión "pasapalabra", que ha trascendido su uso original en el concurso y hoy forma parte del lenguaje coloquial de muchos españoles.

El programa ha conseguido reunir a familias de todas las edades frente al televisor, creando un espacio compartido en el que el conocimiento y el entretenimiento van de la mano. Esta conexión con el público ha sido clave para su éxito sostenido.