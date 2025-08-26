Imágenes estremecedoras en Lugo: un incendio forestal desata un inesperado tornado de fuego

Lo que debía ser una tarde más de trabajo para los efectivos contra incendios en Lugo se convirtió en una escena de película apocalíptica. El voraz incendio que azota la provincia ha dado lugar a un fenómeno natural tan impactante como aterrador: un tornado de fuego, según ha informado Antena 3 Noticias.

Los bomberos y voluntarios que se encontraban en plena lucha contra las llamas no daban crédito a lo que veían. Las fuertes rachas de viento, sumadas a la extrema virulencia del fuego, provocaron que las llamas ascendieran en espiral formando una gigantesca columna de fuego que se elevaba hacia el cielo.

Este fenómeno se enmarca dentro de lo que los expertos llaman “incendios de cuarta generación”, fuegos extremos que, además de arrasar con una velocidad imparable, generan catástrofes naturales imprevisibles como este violento remolino de fuego. Aunque el tornado terminó disipándose, el temor continúa: el incendio se mantiene activo, con nivel 2 de peligrosidad, y amenaza tanto a los bosques como a los pueblos cercanos.

Un episodio que pone de manifiesto la fuerza devastadora de la naturaleza y la urgencia de frenar unas llamas que, más allá de destruirlo todo a su paso, dejan estampas que parecen sacadas de un fin del mundo.