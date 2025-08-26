El jefe de Climatología de la Aemet en Valencia rompe su silencio y admite errores en la gestión de la DANA: “Ni en mis peores sueños imaginaba 228 muertos”

Lo que debía ser una jornada más de alerta por lluvias en la Comunidad Valenciana acabó convertido en una de las tragedias más duras que recuerda nuestro país. José Ángel Núñez Mora, jefe de Climatología de la Aemet en Valencia, ha hablado por primera vez con sinceridad sobre lo ocurrido el 29 de octubre y no ha podido ocultar su dolor: “Ni en mis peores sueños imaginaba que habría 228 muertos a causa de esa riada”.

Un reconocimiento que estremece

El meteorólogo ha confesado en el programa Les notícies del matí de À Punt que no pueden estar satisfechos con la gestión de aquel fatídico día. “Somos una pieza más del engranaje de emergencias, pero debemos analizar el sistema en su conjunto. La realidad es que hubo 228 muertes”, dijo con crudeza.

El aviso estaba dado, pero no bastó

Núñez recuerda que la Aemet decretó desde primera hora el aviso rojo, el máximo nivel de riesgo, que implica peligro para la vida. Sin embargo, admite que la ciudadanía todavía no interpreta con la seriedad que corresponde este tipo de avisos: “La ciencia nos decía que ese era un día de peligro extraordinario. Tenemos que aprender a leer estas alertas y a tomarlas en serio”.

Entre la ciencia y la política

El jefe de Climatología lamenta haberse visto atrapado en el “fuego cruzado político”, con acusaciones que incluso intentaron sentarlo en el banquillo como investigado. “Desde el primer momento vi claro que se intentaba que no se responsabilizara a los técnicos”, afirmó, insistiendo en que con los datos que tenían hicieron lo que estaba en sus manos.

Recuperar la confianza

Pese a la autocrítica, Núñez defiende que la reputación de la Aemet no se ha visto dañada, pero reconoce que “hay que conseguir que la ciudadanía recupere poco a poco la confianza en el sistema de emergencias”. Su objetivo, asegura, sigue siendo el mismo: “proteger vidas y bienes”, aunque el recuerdo de aquella tarde de octubre les persiga para siempre.