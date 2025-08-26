Julio Iglesias cancela su visita a España, estos son los motivos del cantante

Tras haberse conocido que había comprado una propiedad en Galicia, el regreso de Julio Iglesias a España iba a ser una realidad que finalmente se ha tenido que cancelar a última hora.

Así lo cuentan en Informalia, señalando que el cantante iba a visitar su nueva casa en Galicia este mes de agosto. Sin embargo, los incendios que asolan la región han hecho que cancele esta visita a última hora.

Y es que uno de los incendios está a solo 25 kilómetros de su propiedad, aunque está fuera de peligro. Cuentan que Miranda, su mujer, está pasando el verano en Málaga, así que se acercará hasta Galicia en cuanto pueda para ver cómo va la reforma y comprobar si, ya en septiembre, Julio Iglesias podría acercarse hasta aquí.

Hace una década falleció el doctor Julio Iglesias Puga, padre del célebre cantante Julio Iglesias, dejando atrás dos grandes anhelos sin cumplir. El primero fue su deseo de que su hijo recibiera un título nobiliario: el de Marqués de Ourense, en honor a la ciudad gallega de donde proviene la familia paterna. A pesar del respaldo de reconocidos periodistas, aquel intento no prosperó.

El segundo sueño del popularmente conocido como “Papuchi” —apodo que se ganó el cariño del público— era ver a su hijo asentado en Galicia con una residencia propia. Hoy, esa aspiración finalmente se ha hecho realidad. Julio Iglesias ha adquirido una espectacular propiedad en la localidad de Vilariño, perteneciente a la parroquia de A Canda, en el municipio de Piñor (Ourense). Se trata de una extensa finca de más de 13.000 metros cuadrados, que incluye zonas ajardinadas, un bosque, un lago artificial y piscina. La vivienda era propiedad del exalcalde de Ourense, Manuel Cabezas, y su esposa Ada Arroyo.

Vecinos del lugar aseguran que el cantante podría estar interesado en comprar terrenos colindantes para ampliar la finca, e incluso se especula con la posibilidad de que construya un campo de golf. No obstante, el alcalde de Piñor, José Luis González, afirma no tener constancia oficial de tales intenciones.

La finca destaca no solo por su tamaño —casi comparable al del propio núcleo rural en el que se ubica— sino también por el lujo con el que fue concebida. Fue diseñada con todo detalle por Ada Arroyo, quien incluyó un lago con cisnes del que disfrutaron sus hijos, entre ellos la actriz Cayetana Cabezas. Aunque Manuel Cabezas vendió la propiedad hace dos meses a través de un intermediario, no ha querido hacer declaraciones por discreción. Aun así, los movimientos recientes en la casa no han pasado desapercibidos para los vecinos.

Se estima que el precio de la operación rondó los cuatro millones de euros. “Yo estuve dentro, parece una finca de serie americana, como Falcon Crest. No creo que necesite muchas reformas”, comentó un vecino.

Por ahora, no hay confirmación de que Julio Iglesias o su esposa, Miranda Rynsburger, hayan visitado la casa. Curiosamente, el cantante puede no saber que su nuevo municipio es conocido como la capital española de los ataúdes, debido a su industria funeraria, que exporta decenas de miles de féretros al año.

Propiedades

Esta nueva adquisición se suma al amplio portafolio inmobiliario del artista, que incluye propiedades de alto valor como su finca de 400 hectáreas en Ojén, Málaga, con vistas al mar.