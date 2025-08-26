“¡Llama a los Mossos!”: el grito desesperado de los vecinos que frenaron una okupación en Badalona

Lo que parecía una tarde tranquila en el barrio del Gorg de Badalona se convirtió en una escena de película vecinal: varios residentes salieron en defensa de su comunidad y lograron frustrar un nuevo intento de okupación en la calle Tortosa.

Los hechos ocurrieron el domingo por la tarde, cuando tres individuos fueron sorprendidos mientras intentaban forzar a patadas la puerta de un bajo que ya había sido desalojado en anteriores ocasiones. Armados con sus teléfonos móviles, los vecinos grabaron la secuencia como prueba y, entre gritos de “¡Llama a los Mossos!”, plantaron cara a los okupas, que terminaron huyendo a la carrera antes de que llegara la Policía.

Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales, reflejando la tensión de una calle que ya arrastra episodios similares. Aunque los Mossos d’Esquadra acudieron rápidamente, comprobaron que los okupas no habían llegado a acceder al domicilio.

Este no ha sido el único episodio de inseguridad en la zona. Apenas unas horas antes, en la calle Magatzem, otro ladrón intentaba trepar por una fachada para entrar en una vivienda. En esa ocasión, gracias a la reacción inmediata y a los vídeos grabados por los vecinos, los Mossos lograron detener a los implicados.

Un barrio en alerta, vecinos organizados y una sensación de cansancio generalizado ante lo que consideran una amenaza constante: así se vive hoy en Badalona, donde la unión vecinal ha demostrado ser la mejor barrera contra los okupas.