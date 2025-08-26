“¡Llama a los Mossos!”: el grito desesperado de los vecinos que frenaron una okupación en Badalona
Okupación frustrada en Badalona
Lo que parecía una tarde tranquila en el barrio del Gorg de Badalona se convirtió en una escena de película vecinal: varios residentes salieron en defensa de su comunidad y lograron frustrar un nuevo intento de okupación en la calle Tortosa.
Los hechos ocurrieron el domingo por la tarde, cuando tres individuos fueron sorprendidos mientras intentaban forzar a patadas la puerta de un bajo que ya había sido desalojado en anteriores ocasiones. Armados con sus teléfonos móviles, los vecinos grabaron la secuencia como prueba y, entre gritos de “¡Llama a los Mossos!”, plantaron cara a los okupas, que terminaron huyendo a la carrera antes de que llegara la Policía.
Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales, reflejando la tensión de una calle que ya arrastra episodios similares. Aunque los Mossos d’Esquadra acudieron rápidamente, comprobaron que los okupas no habían llegado a acceder al domicilio.
Este no ha sido el único episodio de inseguridad en la zona. Apenas unas horas antes, en la calle Magatzem, otro ladrón intentaba trepar por una fachada para entrar en una vivienda. En esa ocasión, gracias a la reacción inmediata y a los vídeos grabados por los vecinos, los Mossos lograron detener a los implicados.
Un barrio en alerta, vecinos organizados y una sensación de cansancio generalizado ante lo que consideran una amenaza constante: así se vive hoy en Badalona, donde la unión vecinal ha demostrado ser la mejor barrera contra los okupas.
- Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: 'Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso
- El 'a segunda' de Vini y la confusa peineta de Florentino que incendian la polémica del Oviedo-Real Madrid
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz amplía la instrucción del 'caso Brigantina
- Pasión y récord en el Tartiere: el estadio del Oviedo registró la mejor entrada de su historia con la visita del Real Madrid
- Asturias busca 'Pueblo ejemplar': ¿cuál de estos 34 lugares recibirá la visita de la Familia Real?
- Expulsado en el mercado de ganados de Siero por ser menor
- EN IMÁGENES: ¿Estuviste en el Tartiere? Así fue el esperado partido entre el Oviedo y el Madrid