María Patiño y Carlota Corredera regresan con fuerza: así será "No somos nadie", el nuevo formato que promete revolucionar las tardes

La televisión está a punto de vivir un terremoto mediático con el estreno de "No somos nadie", el nuevo programa de TEN que reunirá a dos de las presentadoras más queridas y polémicas del panorama televisivo: María Patiño y Carlota Corredera.

Tras semanas de rumores y un verano cargado de especulaciones, el regreso es ya una realidad. El programa arrancará el lunes 1 de septiembre a las 15:30 horas en TEN y, además, podrá seguirse en directo a través de YouTube y Twitch en el canal Quickie. Una apuesta multiplataforma que quiere recuperar la magia del directo y conectar con nuevas audiencias.

El regreso de un equipo de lujo

La gran novedad es el tándem de presentadoras: María Patiño se pondrá al frente de lunes a jueves y, los viernes, el testigo pasará a Carlota Corredera, decisión que ya ha generado comentarios y debates en redes.

Pero si algo va a dar que hablar es el plantel de colaboradores, una mezcla explosiva entre veteranos y nuevos fichajes. Belén Esteban, “La Patrona”, seguirá reinando con sus opiniones directas; Kiko Matamoros aportará su habitual tono crítico y sin filtros; y se suman voces conocidas como Marta Riesco, Carolina Sobe o Alberto Guzmán.

La sorpresa llega con las nuevas incorporaciones: David Insua, experto en realeza, Arnau Martínez, joven tertuliano apadrinado por Kiko Hernández, y Anna Gurguí, dispuestos a aportar frescura y nuevos puntos de vista al formato.

Una declaración de intenciones

El título, "No somos nadie", refleja la ironía y cercanía con la que el programa quiere conectar con la audiencia. Un espacio que mezcla información, debate, entretenimiento y, sobre todo, la esencia de los formatos que han hecho historia en las tardes de televisión.