Nicki Nicole y sus amores más sonados antes de Lamine Yamal
La reina de la música urbana ha vuelto a sonreír en el amor
Nicki Nicole no solo triunfa sobre los escenarios. La cantante argentina, con casi 19 millones de oyentes mensuales, ha conquistado al público y ahora también acapara titulares por su vida sentimental. La confirmación de su romance con Lamine Yamal, tras la tierna foto de cumpleaños que ambos compartieron en redes, ha sido la noticia del momento. Pero antes de enamorarse del futbolista, la artista vivió romances que marcaron su carrera y su vida personal.
Trueno, el romance que marcó a una generación
Todo empezó en 2020 con Trueno, uno de los raperos más influyentes de Argentina. Se conocieron grabando Mamichula, tema que no tardó en convertirse en himno urbano y, de paso, en la banda sonora de su historia de amor. Juntos formaban una de las parejas más queridas del panorama musical. Nicki confesaba que se sentía plena a su lado, pero tras tres intensos años, la relación terminó en 2023. Una ruptura dolorosa que la artista canalizó en su tema No voy a llorar, dejando claro que estaba decidida a seguir adelante.
Peso Pluma, pasión y traición en tiempo récord
La siguiente gran historia fue con el mexicano Peso Pluma, uno de los nombres más internacionales de la música latina. En 2023 comenzaron a salir y todo parecía idílico: apariciones en público, alfombra roja en los Grammy y gestos románticos. Sin embargo, el cuento acabó mal. Nicki descubrió una infidelidad en Las Vegas y no dudó en romper la relación con un mensaje tan claro como contundente: “El respeto es parte necesaria del amor. Cuando no hay respeto, yo de ahí me voy”.
Lamine Yamal, ilusión renovada
Ahora, con las heridas curadas, Nicki Nicole vuelve a sonreír. Junto al futbolista de 18 años, considerado una de las grandes promesas del Barça, ha encontrado la complicidad que necesitaba. Desde que ella apareció en el Trofeo Joan Gamper con una camiseta con su nombre, los rumores eran imparables. La foto de cumpleaños, rodeados de globos y rosas, no solo confirmó la relación: fue la muestra de que la argentina ha vuelto a ilusionarse.
Después de amores intensos y una traición que dio mucho que hablar, Nicki Nicole empieza un nuevo capítulo romántico junto a Lamine Yamal, con el que promete escribir la historia más inesperada y mediática del momento.
