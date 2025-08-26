Pagesa estalla contra los okupas: «Hay gente sospechosa, dicen que podría ser un prostíbulo»

Lo que antes era una tranquila plaza de Palma se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los vecinos. La okupación de un piso en la conocida Plaza Santa Pagesa ha desatado un sinfín de denuncias y rumores que tienen al barrio en vilo.

Noches en vela y taxis a deshora

Los residentes aseguran que desde hace meses la convivencia es insoportable. «Llegan coches y taxis de madrugada que descargan a personas, sobre todo chicas jóvenes, que entran y salen a cualquier hora», relata una vecina que asegura no haber dormido una noche tranquila desde entonces. Los porteros suenan a deshoras, los gritos resuenan en el patio de luces y la música a todo volumen mantiene en pie a familias enteras hasta altas horas de la madrugada.

Sospechas de un prostíbulo encubierto

El rumor más extendido entre los residentes es claro: «Hay gente sospechosa, dicen incluso que podría ser un prostíbulo». La sospecha crece al ver cómo las idas y venidas son constantes y cómo el supuesto encargado de la vivienda, al que los vecinos identifican como Rubén, introduce cunas en el piso «para fingir que allí viven menores y sostener su vulnerabilidad».

Una anciana, obligada a abandonar su casa

La situación ha llegado a tales extremos que una mujer mayor del edificio ha tenido que mudarse para poder descansar. «¡Hay gente mayor que no puede dormir!», exclaman indignados los residentes, que aseguran sentirse abandonados por las autoridades a pesar de las repetidas denuncias a Policía Local y Nacional.

El barrio, en pie de guerra

Carteles en la fachada, quejas públicas y hasta enfrentamientos verbales han marcado los últimos meses en la Plaza Santa Pagesa. «Van drogados o borrachos, gritan en plena madrugada y hacen imposible la convivencia», denuncia otra vecina de la llamada ‘zona cero’.

La comunidad espera ahora que la Justicia tome cartas en el asunto, mientras la incertidumbre y la tensión siguen marcando la vida diaria de un barrio que clama por volver a la calma.