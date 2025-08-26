Revelan el testamento de Michu, expareja de José Fernando Ortega, en el que solo hay una persona beneficiada

Hace ya unos meses que falleció Michu, expareja de José Fernándo Ortega y con el que tuvo una hija. Sin embargo, hasta hoy no se ha revelado su testamento, en el que solo hay una persona beneficiada.

El contenido de la última voluntad, que ha sorprendido a muchos, ha sido revelado durante la emisión de Tardear. Ahí han contado que Michu hizo este testamento hace dos años y en él sólo había una persona beneficiaria. La elegida es su madre, si bien su pequeña también tendrá derecho a la herencia legítima, aunque en el programa no han querido dar más detalles.

¿Y de qué consta la herencia de Michu? Pues como contaron en el programa de Telecinco, se trata más de propiedades que de dinero, principalmente una vivienda.

El programa habló con la hermana de Michu, quien aseguró que se había enterado del testamento por el programa y quedó un poco sorprendida, quizá porque esperaba que su hermana también hubiera contado con ella a la hora de hacer el testamento. Aún así aseguró que "¿A mi madre? Bueno, da igual, es como si fuese a mí porque yo estoy en la casa… "

En pleno agosto, mientras gran parte del mundo del espectáculo aprovecha el verano para refugiarse en la costa, José Ortega Cano ha elegido Costa Ballena, en Cádiz, como su escapada veraniega. Alejado temporalmente de sus compromisos en Madrid, el torero disfruta estos días de descanso, del mar y de la compañía de sus seres queridos, en un entorno mucho más relajado que el bullicio de la capital. Durante una de sus salidas, Ortega Cano habló brevemente con la prensa y compartió cómo está pasando el tiempo junto a su nieta Rocío: “Bien, bien”, respondió con una sonrisa y pocas palabras. Confirmó además que prolongará sus vacaciones con la familia, sin una fecha concreta para su regreso a Madrid: “No lo sé exactamente, cuando me canse”.

En compañía de su hijo menor, José María, se le vio paseando en bicicleta por la tranquila localidad gaditana, disfrutando del buen clima y la calma del lugar. Sin compromisos inmediatos y centrado en el presente, el torero parece decidido a aprovechar al máximo el verano y estos momentos familiares antes de volver a su rutina habitual.

Situación delicada

La reciente muerte de Michu, expareja de José Fernando Ortega, el pasado 7 de julio a causa de problemas cardíacos congénitos, ha dejado en una situación delicada a su hija Rocío, de solo siete años. Actualmente, la niña se encuentra en Arcos de la Frontera con su abuela materna, Inmaculada, quien sostiene que Rocío debe quedarse con ella, ya que es con quien mantiene un vínculo más fuerte. Sin embargo, Michu había dejado expresado en su testamento que deseaba que la menor quedara al cuidado de Ortega Cano. Este desacuerdo ha desatado una serie de enfrentamientos y acusaciones entre ambas familias, generando además un intenso debate mediático en torno a la custodia legal de la pequeña.