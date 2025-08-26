Suspenden la gira de Camela por motivos médicos, esto es lo que ocurrirá con el grupo

Los seguidores de Camela están preocupados por el grupo tras suspender la gira de verano por motivos médicos.

Un tema que se trató en Tardear, donde consiguieron hablar con Ángeles Muñoz, cantante de Camela, quien señaló que "solo se han suspendido algunos conciertos porque Dioni está enfermo con una faringitis".

Y no es moco de pavo, ya que por lo visto esta faringitis se ha ido agravando a lo largo de la semana. Eso sí, en ningún caso se cancelan los conciertos programados, sino que reprogramarán a lo largo del año, mostrando su compromiso con los fans.

Hace apenas unos días, durante su intervención en el Festival Radiolé de Leganés, Rubén —hijo de Dioni Martín, vocalista del popular dúo Camela— sorprendió al público al anunciar que su padre estaba atravesando un problema de salud que le había obligado a cancelar varios conciertos de manera inesperada. Aunque en ese momento no quiso dar demasiados detalles, Rubén reconoció que la situación había sido complicada y pidió comprensión y apoyo para el artista, lo que encendió las alarmas entre los seguidores de Dioni, que comenzaron a preocuparse por su estado.

La incógnita se despejó más adelante, cuando el programa Espejo Público dio a conocer el diagnóstico definitivo: Dioni sufre una faringitis aguda. Según informaron en el espacio televisivo, el cuadro clínico generó preocupación inicialmente, ya que los médicos no lograban identificar la causa exacta del malestar ni encontrar un tratamiento eficaz. No obstante, tras someter al cantante a un exhaustivo conjunto de pruebas, lograron dar con el origen del problema.

Actualmente, con la medicación adecuada ya prescrita, Dioni se encuentra en proceso de recuperación y su evolución es positiva, lo que ha traído tranquilidad a sus seguidores y entorno más cercano.