El tiburón naranja que desconcierta al Caribe: "Jamás se había visto algo así"

Un hallazgo marino ha dejado boquiabiertos a científicos y pescadores: un tiburón nodriza de color naranja brillante y con ojos blancos fue capturado frente a las costas de Costa Rica y, tras un año de estudio, se ha convertido en uno de los descubrimientos más insólitos de la biología marina reciente.

Una aparición única en el Caribe

Los tiburones nodriza suelen pasar inadvertidos en el fondo marino gracias a su tonalidad gris o marrón, que los camufla con el entorno. Pero este ejemplar de dos metros no podía esconderse: su intenso color anaranjado lo hacía destacar como una joya submarina. Pescadores lo avistaron por primera vez el año pasado, lo capturaron para su estudio y lo liberaron posteriormente.

Según un informe publicado en la revista Marine Biodiversity por científicos de la Universidad Federal de Río Grande, se trata del primer caso documentado de xantismo en un tiburón nodriza, una condición genética rarísima que altera la pigmentación natural de la piel.

Xantismo: el secreto de su piel dorada

El xantismo ocurre cuando falta la pigmentación roja y se acumulan tonos amarillos y anaranjados, algo prácticamente nunca visto en tiburones. Lo más curioso es que el ejemplar también tenía los ojos completamente blancos, sin iris visible, lo que dio a los científicos la pista definitiva para explicar su apariencia.

“Jamás se había visto algo así en el Caribe ni en peces cartilaginosos”, reconocieron los investigadores, quienes además señalan que factores como la endogamia, el estrés ambiental o las altas temperaturas podrían influir en este tipo de mutaciones genéticas.

Una vida contra todo pronóstico

El mayor misterio es cómo este tiburón ha logrado llegar a la edad adulta con semejante apariencia, dado que su color chillón lo convierte en un blanco fácil para depredadores. Sus dos metros de tamaño son la prueba de que ha sabido sobrevivir en un medio hostil, desafiando la idea de que los animales con estas mutaciones suelen tener una vida más corta.

Una especie en peligro

El tiburón nodriza ya es de por sí una especie amenazada, según la WWF, debido a la caza indiscriminada para obtener aceites de su hígado y cuero de su piel. Su hábitat, además, se ve cada vez más deteriorado por la acción humana, lo que complica su supervivencia.