Adiós a Cristina Pedroche, qué ha pasado con la presentadora tras dar a luz

Fue a mediados de julio cuando la presentadora Cristina Pedroche dio a luz a su nuevo hijo y así lo anunció con una publicación en su perfil oficial de la red social de Instagram. Pero esa fue su última publicación, la colaboradora está desaparecida en sus redes sociales.

Esta desaparición llama mucho la atención, sobre todo porque Cristina Pedroche era muy activa en sus redes sociales. Sin embargo, parece que ha decidido tomarse un descanso de las redes sociales, dejando huérfanos a sus seguidores, quienes le están poniendo mensajes en su última publicación como "¿estará todo bien" o "¿qué es de tí?".

Bueno, pues desaparecida del todo no está, ya que aunque no ha hecho públicaciones en su perfil de Instagram, sí le ha dado me gustas a las publicaciones que su marido Daviz Muñoz ha hecho en su perfil de Instagram después de haber nacido su segundo hijo.

Cristina Pedroche comenzó su trayectoria profesional como modelo al integrarse en una reconocida agencia de modelos y actores. Durante esta etapa, participó en campañas publicitarias para marcas importantes como Movistar y Tampax, además de posar para catálogos y revistas de prestigio. Paralelamente, en 2009 tuvo pequeños papeles en series televisivas como Yo soy Bea y Sin tetas no hay paraíso, y debutó como reportera en EATV, un canal dedicado a videojuegos perteneciente a Electronic Arts, marcando su primer paso en la televisión.

Su despegue definitivo llegó en 2010 cuando se unió al programa Sé lo que hicisteis... en La Sexta, donde sustituyó a Pilar Rubio como reportera. Permaneció en el espacio hasta su final en 2011, para después participar en Otra Movida en Neox entre 2011 y 2012. Gracias a su carisma y talento, Pedroche comenzó a destacar en el mundo del entretenimiento, llegando a protagonizar portadas de revistas como FHM y Primera Línea.

En septiembre de 2012, amplió su carrera hacia la radio con el programa Yu: no te pierdas nada de Dani Mateo en Los 40 Principales, y desde noviembre colaboró en una sección del espacio Anda Ya. Su creciente popularidad también se reflejó en redes sociales, convirtiéndose en marzo de 2013 en la primera mujer española en alcanzar un millón de seguidores en Twitter. A finales de ese año regresó a La Sexta para formar parte del programa de sobremesa Zapeando, conducido por Frank Blanco.

Durante 2014, Pedroche amplió su presencia en la ficción con participaciones en series como La que se avecina, Aída y Águila Roja. Entre octubre de 2014 y octubre de 2015 presentó los premios Neox Fan Awards y colaboró en el programa Los viernes al show de Antena 3. En diciembre de 2014 firmó un contrato a largo plazo con Atresmedia, consolidando su carrera en el grupo.

Su popularidad se disparó tras su polémica aparición en las campanadas de fin de año de 2014, con un vestido transparente que causó gran revuelo. En 2015, tras un paréntesis en Zapeando, presentó en solitario la temporada de Pekín Express en Antena 3, repitiendo en 2016 en La Sexta.

En 2018 renovó su contrato con Atresmedia y volvió a presentar las campanadas de Año Nuevo, esta vez junto a Alberto Chicote, destacando por un vestido con una escultura de vidrio. A partir de septiembre de 2019 colaboró en El hormiguero 3.0 durante la temporada 2019-20. En diciembre de ese año, presentó por quinta vez las campanadas desde la Puerta del Sol con un diseño que homenajeaba a quienes vivieron el confinamiento por la COVID-19.

Love Island

En 2021, se convirtió en la presentadora de Love Island y repitió en las campanadas de Antena 3 para despedir el año. Finalmente, en diciembre de 2022 volvió a conducir las campanadas junto a Alberto Chicote, liderando la audiencia por segundo año consecutivo en uno de los eventos televisivos más emotivos y vistos del país.