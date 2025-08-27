Aitana y Plex dejan de esconderse: su primer vídeo juntos confirma la historia de amor del verano

El secreto peor guardado del panorama musical y digital ya es oficial: Aitana y Plex viven su historia de amor a la luz del día y no dudan en presumir de ella en redes sociales.

Después de meses de rumores y gestos discretos, la cantante y el creador de contenido han protagonizado su primer vídeo juntos durante unas vacaciones de ensueño. En las imágenes, Aitana corre divertida por la orilla mientras Plex la persigue siguiendo uno de los trends más virales del verano. Una escena cargada de complicidad que sus seguidores han interpretado como la confirmación definitiva de que lo suyo es mucho más que amistad.

El pasado mes de junio ya dejaron entrever su unión cuando Plex apareció en el carrusel de fotos con el que Aitana celebró su cumpleaños. Desde entonces, no se han separado: él la ha acompañado en varios conciertos y escapadas estivales, consolidando un romance que ha pasado de ser un rumor a convertirse en una de las relaciones más comentadas del verano.

Con este gesto, Aitana y Plex han decidido dejar a un lado la discreción y mostrar al mundo lo felices que están, confirmando que su amor no solo crece en privado, sino también de cara a sus millones de seguidores.