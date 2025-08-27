Amaia Montero cumple 49 años con un ramo de rosas y un mensaje que dispara los rumores sobre su regreso musical

Amaia Montero ha celebrado su 49º cumpleaños con un gesto que no ha pasado desapercibido. La cantante ha compartido en redes una fotografía en la que aparece junto a un ramo de rosas blancas y rojas mientras suena de fondo la icónica canción Rosas, himno de su etapa como vocalista de La Oreja de Van Gogh. Un guiño cargado de nostalgia que ha emocionado a toda una generación de fans y que, además, ha reavivado los rumores sobre un inminente regreso a la música.

Un mensaje que ilusiona a sus seguidores

La publicación no solo incluía la imagen simbólica, sino también un mensaje que ha encendido las especulaciones: “49... ¿Estás preparado? Porque yo sí y voy a por TI!!!”. Palabras con las que Amaia parece transmitir un nuevo impulso personal y profesional. En esta ocasión, la artista optó por restringir los comentarios, centrando toda la atención en su gesto y en la canción elegida.

Las pistas de un posible regreso

Amaia ya había dejado entrever su conexión con el público el pasado julio, cuando reapareció por sorpresa en el concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu, interpretando precisamente Rosas a dúo con la colombiana. Meses después, La Oreja de Van Gogh anunció la salida de Leire Martínez, y desde entonces la actividad de Amaia en redes sociales se ha intensificado, despertando aún más la ilusión de sus seguidores.

El comentario que lo cambió todo

A la expectación se suma la declaración de su amiga Cayetana Guillén Cuervo, quien confesó que sabía “desde hacía tiempo” que Amaia estaba preparando novedades, aunque aseguró que le pidió discreción absoluta. Unas palabras que habrían tensado su amistad, pero que reforzaron las sospechas de un gran anuncio.

Nostalgia e ilusión a partes iguales

Su 49º cumpleaños ha servido como catalizador de todo este ambiente de especulación. Con un simple ramo de rosas y una canción inmortal, Amaia Montero ha logrado despertar la nostalgia de sus fans y, al mismo tiempo, alimentar la esperanza de que muy pronto vuelva a subirse a los escenarios.