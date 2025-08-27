Anabel Pantoja, el apoyo más firme de Kiko Rivera tras su separación de Irene Rosales
Ha contado con el inmediato apoyo de Anabel Pantoja
La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, después de once años juntos, ha sacudido el corazón de la crónica rosa. La pareja, que había formado una familia ejemplar junto a sus dos hijas, ha decidido poner fin a su matrimonio de mutuo acuerdo y en un clima de respeto. Una noticia que sorprendió a todos y que Kiko confirmaba con un emotivo comunicado en redes sociales.
El comunicado que lo cambia todo
El DJ explicó que, aunque se trata de una decisión dolorosa, era necesaria: “Lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas”. Con esas palabras, dejó claro que la prioridad seguirá siendo el bienestar de sus hijas, Ana y Carlota.
La reacción inmediata de Anabel Pantoja
Entre los miles de reacciones que recibió el mensaje, hubo una que destacó especialmente: la de Anabel Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja fue una de las primeras en apoyar públicamente a su primo, dejando un sutil, pero significativo gesto en Instagram. Un simple ‘me gusta’ que para muchos simboliza la unión y complicidad que siempre han mantenido.
Un vínculo inquebrantable
No es la primera vez que Anabel se convierte en el gran pilar de Kiko. En los momentos más duros de su vida personal y familiar, ha demostrado estar a su lado incondicionalmente. Él, por su parte, también ha correspondido con cariño, como cuando no dudó en viajar a Gran Canaria para estar junto a su prima en el complicado ingreso hospitalario de su hija Alma.
Un nuevo capítulo en la vida de Kiko Rivera
Ahora, con la separación ya confirmada, el DJ inicia una etapa marcada por la transformación personal. “Hoy no empieza un final, empieza una transformación”, confesaba en su comunicado. Un mensaje cargado de esperanza que encuentra en Anabel Pantoja el mejor de los apoyos.
- Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: 'Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia
- No es un niño de teta, es un paisano': la indignación del empresario cárnico Daniel Berdasco, tras expulsar el mercado de ganados de Siero a su hijo por ser menor de edad
- Desagradable final en las fiestas de Contrueces de Gijón: 'Tekila' suspende su actuación tras recibir un botellazo uno de sus miembros
- Muere un conocido empresario cántabro al despeñarse en una ruta de los Picos de Europa
- Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: 'Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso
- Monumental susto en la playa de Tapia: un joven cae al agua en plena marejada y resulta ileso
- Con palos y a voces: la pelea 'flash' entre dos ganaderos en el Concurso de San Agustín de Avilés
- Roberto Suárez, al habla sobre el mercado del Real Oviedo: 'Nuestra ‘palanca’ para fichar es el récord de abonados