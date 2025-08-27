Anabel Pantoja, el apoyo más firme de Kiko Rivera tras su separación de Irene Rosales

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, después de once años juntos, ha sacudido el corazón de la crónica rosa. La pareja, que había formado una familia ejemplar junto a sus dos hijas, ha decidido poner fin a su matrimonio de mutuo acuerdo y en un clima de respeto. Una noticia que sorprendió a todos y que Kiko confirmaba con un emotivo comunicado en redes sociales.

El comunicado que lo cambia todo

El DJ explicó que, aunque se trata de una decisión dolorosa, era necesaria: “Lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas”. Con esas palabras, dejó claro que la prioridad seguirá siendo el bienestar de sus hijas, Ana y Carlota.

La reacción inmediata de Anabel Pantoja

Entre los miles de reacciones que recibió el mensaje, hubo una que destacó especialmente: la de Anabel Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja fue una de las primeras en apoyar públicamente a su primo, dejando un sutil, pero significativo gesto en Instagram. Un simple ‘me gusta’ que para muchos simboliza la unión y complicidad que siempre han mantenido.

Un vínculo inquebrantable

No es la primera vez que Anabel se convierte en el gran pilar de Kiko. En los momentos más duros de su vida personal y familiar, ha demostrado estar a su lado incondicionalmente. Él, por su parte, también ha correspondido con cariño, como cuando no dudó en viajar a Gran Canaria para estar junto a su prima en el complicado ingreso hospitalario de su hija Alma.

Un nuevo capítulo en la vida de Kiko Rivera

Ahora, con la separación ya confirmada, el DJ inicia una etapa marcada por la transformación personal. “Hoy no empieza un final, empieza una transformación”, confesaba en su comunicado. Un mensaje cargado de esperanza que encuentra en Anabel Pantoja el mejor de los apoyos.