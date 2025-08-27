El arnés de coche para perros que promete revolucionar los viajes familiares este verano

Con el verano que se termina, las familias empiezan a preparar maletas… y también a pensar en sus mascotas. Porque si los niños viajan con sillita, los perros ya tienen su propio sistema homologado para garantizar su seguridad en carretera: el arnés de coche de Iumiuky, desarrollado junto a Babyauto.

Un invento pionero que ya se ha probado en crash test y cuenta con la certificación europea ECE R129, la misma que se exige a las sillas infantiles. ¿El resultado? Un sistema de retención canina con tres puntos de sujeción que asegura al perro tanto al cinturón de seguridad como a la propia estructura del vehículo, gracias a los anclajes Isofix y Top Tether.

Una seguridad de “familia numerosa”

El arnés está pensado especialmente para perros medianos y grandes, esos que no caben en un transportín convencional. Con su triple fijación, evita que el animal pueda desplazarse dentro del coche o salir despedido en caso de frenazo o impacto. Una protección que no solo cuida de la mascota, sino también de todos los pasajeros.

Durante dos años, la marca ha puesto a prueba el producto en ensayos con maniquíes que simulan perros de diferentes tamaños, asegurando que se adapte a múltiples perfiles.

Un verano sobre ruedas (y con menos sobresaltos)

La DGT recuerda que viajar con un perro suelto es un riesgo enorme: en caso de colisión, el animal puede convertirse en un proyectil y multiplicar los daños. Por eso, además de separar al perro del conductor con redes o separadores, el uso de un sistema como este arnés se presenta como la mejor opción.

Y no olvidemos los requisitos básicos: cartilla sanitaria en regla dentro de España y pasaporte para animales domésticos si se viaja por la Unión Europea.

En definitiva, este arnés llega como el aliado perfecto para todas aquellas familias que no conciben las vacaciones sin su perro. Seguridad, estabilidad y tranquilidad para que el viaje empiece —y termine— de la mejor manera.