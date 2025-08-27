La bebida del desayuno que puede ser tu aliada contra el hígado graso

Cada vez más personas conviven con el hígado graso, una enfermedad silenciosa que preocupa a médicos y pacientes. Pero la buena noticia es que, más allá de los fármacos, pequeños gestos cotidianos —como elegir bien lo que ponemos en la mesa cada mañana— pueden marcar la diferencia.

Según expertos en Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universidad de Navarra, el café y el té verde, consumidos con moderación, no solo son seguros para quienes padecen esteatosis hepática, sino que incluso pueden aportar beneficios. Estudios recientes apuntan a que estas bebidas ayudan a reducir la inflamación, mejorar el metabolismo y frenar la progresión de la enfermedad.

La clave está en la moderación y en cómo las tomamos: entre 2 y 3 tazas al día, preferiblemente sin azúcar ni nata, son la dosis ideal, explican los especialistas. En el caso del té verde, sus antioxidantes lo convierten en un aliado natural, aunque se desaconsejan los suplementos concentrados por su posible efecto dañino en el hígado.

Claro que las bebidas no lo son todo. Los nutricionistas insisten en que la dieta mediterránea sigue siendo la más recomendable: frutas, verduras, legumbres, aceite de oliva y pescado azul como base, y fuera los ultraprocesados, el alcohol y el exceso de azúcares.

Y si a eso le sumamos ejercicio regular, control del peso, un buen descanso y la eliminación del tabaco, las posibilidades de frenar o incluso revertir la enfermedad crecen de forma considerable.

En definitiva, un café o un té verde en el desayuno pueden ser más que un simple ritual mañanero: se convierten en un gesto de salud que ayuda a cuidar uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo.

