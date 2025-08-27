Belén Esteban, María Patiño y Carlota Corredera estrenan promo... ¡con fotos recicladas!
Belén Esteban, María Patiño y Carlota Corredera regresan a la tele
El regreso más esperado de la tele ya tiene promo oficial. No somos nadie, el nuevo formato de La Osa Producciones, arranca el próximo 1 de septiembre en TEN y Canal Quickie, y lo hace con un detalle que no ha pasado desapercibido a nadie: ¡las fotos de sus presentadoras son las mismas que ya vimos en La familia de la tele!
Una promo que "suena" demasiado
En el vídeo, Belén Esteban, María Patiño y Carlota Corredera aparecen como si fueran auténticos cuadros expuestos al público. Sin embargo, la magia de la inteligencia artificial (o de algún que otro filtro) no ha podido ocultar el déjà vu: se trata de las mismas imágenes promocionales que las tres se hicieron para el programa de TVE, cancelado meses atrás.
Patiño ya definió aquel proyecto como “un fracaso total”, pero parece que al menos el posado merecía salvarse. Y lo mismo ha ocurrido con Belén, cuya foto frente a un photocall verde, con camisa morada y abalorios, vuelve a estar en circulación. Carlota, que apenas apareció unas semanas en las tardes de TVE, también ha visto cómo su imagen promocional de entonces ha sido rescatada para esta nueva etapa.
Ajustes de presupuesto… y de ilusión
El detalle no ha pasado desapercibido en redes, donde muchos han ironizado con que “en No somos nadie no se tira nada”. Y quizá no les falte razón: entre salarios ajustados y el “reciclaje” de imágenes, parece que La Osa se ha propuesto ahorrar al máximo sin renunciar al tirón de sus estrellas.
Eso sí, lo importante es que Belén, Patiño y Carlota regresan juntas en un formato que promete devolver la frescura y el directo a las tardes televisivas. Y aunque la promo haya reciclado el posado, lo que nadie duda es que las tres colaboradoras tienen energía y ganas renovadas de volver a conquistar a la audiencia.
