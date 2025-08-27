Irene Rosales pillada con otro hombre: "Él es muy guapo"
La pareja ha decidido romper su relación
Kiko Rivera e Irene Rosales se separan. Un bombazo que lanzó la revista Semana y que después confirmarían los susodichos, asegurando que no hay terceras personas de por medio. Sin embargo, han pillado a Irene Rosales con otro hombre: "Él es muy guapo".
Y es que en Tardear aseguraron tener unas imágenes en las que aparece la todavía mujer de Kiko Rivera en compañía de otro hombre. "Él era muy mono y ella iba muy natural. Ella tenía una sonrisita muy cómplice. Y después se fueron los dos juntos en un coche grande, estuvieron 3 o 4 minutos en el coche", aseguraba la persona que grabó las imágenes.
El vídeo también fue mostrado a Raquel Bollo, quien aseguró que “él es muy guapo, e Irene también aparece muy guapa. Su cara me resulta familiar, pero no logro reconocerle”.
"Un amigo"
Más tarde, Raquel Bollo hablaría con la propia Irene Rosales quien le aseguró que "era un amigo, es lo que va a hacer de aquí en adelante. Ella va a seguir hablando con amigos, tiene un grupo muy grande. Necesita despejarse, salir de la rutina y respirar, nada más".
- Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: 'Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia
- No es un niño de teta, es un paisano': la indignación del empresario cárnico Daniel Berdasco, tras expulsar el mercado de ganados de Siero a su hijo por ser menor de edad
- Muere un conocido empresario cántabro al despeñarse en una ruta de los Picos de Europa
- Desagradable final en las fiestas de Contrueces de Gijón: 'Tekila' suspende su actuación tras recibir un botellazo uno de sus miembros
- Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias
- Tres fichajes, un plazo y la ayuda de Jesús Martínez: así llega el Oviedo a los últimos días de mercado
- Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: 'Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso
- Monumental susto en la playa de Tapia: un joven cae al agua en plena marejada y resulta ileso