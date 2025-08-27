Manu, al borde de la gloria en Pasapalabra: ¿se llevará el bote millonario?

Manu y Rosa han vuelto a regalar una de esas tardes que hacen historia en Pasapalabra, con el público completamente entregado y un bote de 2.038.000 euros sobre la mesa.

El duelo arrancaba con cierta desventaja para Manu, tras el error del equipo azul en la prueba de ¿Dónde están?, pero el madrileño supo rehacerse y mantener la calma. Ambos comenzaron con paso firme, sumando seis aciertos de entrada, aunque fue Rosa quien tomó la delantera rápidamente. Con una primera vuelta casi impecable, la concursante llegó a situarse con 20 respuestas correctas, dejando a su rival a varios pasos de distancia.

Cuando ella decidió plantarse en 22 aciertos, todo parecía decidido. Sin embargo, Manu no se rindió. Con el marcador en su contra y la presión máxima, fue encadenando aciertos hasta alcanzar a su compañera en el último suspiro. La grada, los presentes en plató y los espectadores en casa contenían la respiración: el empate estaba servido.

Y ahí llegó la gran incógnita. ¿Arriesgaría Manu para intentar conquistar el ansiado bote millonario o preferiría conformarse con las tablas? La decisión dejó el corazón en un puño a miles de espectadores, que ya lo señalan como uno de los concursantes más carismáticos y estrategas de los últimos tiempos.

Lo cierto es que Manu ha demostrado que no se achica ante la presión y que está preparado para escribir su nombre en la historia de Pasapalabra. ¿Será él quien finalmente conquiste los 2 millones de euros?

