Nueva ruptura en la familia Urdangarin, esto es lo que se sabe

Victoria Federica e Irene Urdangarín afrontan el fin del verano de nuevo como mujeres solteras. Tal y como desvela este miércoles la revista '¡Hola!' tanto la hija de la infanta Elena como la de la infanta Cristina han decidido poner fin a sus historias de amor con Borja Moreno Oriol y Juan Urquijo respectivamente.

Y aunque la ruptura de la influencer y el empresario no ha pillado a nadie por sorpresa ya que se venía rumoreando desde hace varias semanas -en las que a pesar de guardar silencio la nieta del Rey Juan Carlos ha disfrutado de sus vacaciones sin rastro de la que era su pareja desde hace casi un año-, la de su prima con el hermano de Teresa Urquijo, mujer de José Luis Martínez-Almeida, ha supuesto una auténtica sorpresa.

Irene y Juan, que se conocen desde niños por los lazos familiares que les unen -ya que el Emérito es primo de la abuela paterna del joven, Teresa de Borbón y Borbón- se reencontraron en el otoño de 2023 y comenzaron una discreta relación sentimental que no había dejado de afianzarse con el tiempo a pesar de las dificultades a las que se enfrentaron.

Por un lado, la presión mediática que suponía que la hija menor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín estuviese enamorada por primera vez a los 18 años; y por otro, la distancia que marcó desde un primer momento su noviazgo, ya que apenas 3 meses después de su inicio, la sobrina del Rey Felipe VI se marchaba de voluntariado a Camboya.

Tras medio año en el país del sudeste asiático, Irene tomaba la determinación de comenzar una nueva etapa de su vida en Londres, donde se instalaba en septiembre de 2024 para iniciar sus estudios de Gestión de Hostelería, Turismo y Eventos en la prestigiosa Universidad de Oxford.

Y aunque su relación estaba más que afianzada -buena prueba de ello es que Juan acompañase a su novia a la celebración del 87 cumpleaños de Don Juan Carlos en Abu Dabi en enero de 2025- parece que finalmente la distancia, ya que el cuñado del alcalde de Madrid trabaja y reside en la capital, ha hecho mella en su historia de amor.

También su diferencia de edad -Urquijo es seis años mayor que Irene- y los momentos vitales de ambos, ella centrada en sus estudios y él en su profesión, han pesado en la decision de poner punto y final a su noviazgo antes de celebrar su segundo aniversario como pareja.

No ha sido un paso fácil de dar, pero están convencidos de que es lo mejor ahora mismo y un buen final para ambos; y aunque no ha podido ser, continúan siendo muy amigos y la puerta a una posible reconciliación queda abierta para el futuro.

Tras disfrutar de un verano muy familiar -primero con su madre la infanta Cristina en Grecia, y posteriormente en Bidart junto a su padre, su gran refugio en este complicado trance personal-, Irene ultima los preparativos de su vuelta a la Universidad en Gran Bretaña este septiembre, convencida de que la distancia es la mejor cura para superar su ruptura con Juan.