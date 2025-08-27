Pánico en un teleférico en Rusia tras quedarse atrapados a 2.300 metros: “Vamos a morir”

Lo que debía ser una jornada de esquí en Rusia terminó convertido en una experiencia de auténtica pesadilla. Decenas de personas quedaron atrapadas en un teleférico a 2.300 metros de altura bajo una espesa niebla, cuando de repente la megafonía lanzó un mensaje que en lugar de tranquilizar, sembró el pánico absoluto.

“Vamos a morir”: el mensaje que desató el caos

Un grupo de jóvenes grabó los angustiosos minutos que vivieron mientras el teleférico permanecía detenido en pleno trayecto. En el vídeo, uno de ellos resume con resignación lo que sentían: “En resumen, estamos atrapados. Se acabó, vamos a morir”. Entre nervios y bromas amargas, incluso llegó a hablar de dejar su herencia, reflejando el miedo que reinaba en el aire.

Lejos de calmar los ánimos, los altavoces del sistema de transporte empeoraron la situación: anunciaron que los pasajeros debían descender a pie desde la altura en la que se encontraban, una orden tan imposible como aterradora dada la nieve, la niebla y el precipicio bajo sus pies.

Del susto al alivio: el rescate viral

Por fortuna, todo quedó en un gran susto. Finalmente, los equipos de rescate lograron poner a salvo a todos los atrapados sin consecuencias graves. Sin embargo, las imágenes grabadas por los pasajeros no tardaron en viralizarse en redes sociales, convirtiéndose en el ejemplo perfecto de cómo un día de ocio puede transformarse en una auténtica película de terror.