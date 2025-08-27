Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así está la relación entre Sheila Casas y Escassi tras su ruptura: "Un besito"

Esto es lo que ha ocurrido

Así está la relación entre Sheila Casas y Escassi tras su ruptura: &quot;Un besito&quot;

Así está la relación entre Sheila Casas y Escassi tras su ruptura: "Un besito" / Instagram

Benito Domínguez

EP

Valeri Cuéllar no está pasando su mejor verano. Hace unos días conocíamos que había sido víctima de una brutal agresión en su propio domicilio por parte de una persona de su entorno más cercano, que a su vez habría intentado atropellarla.

Una información por la que se le preguntaba a Sheila Casas tras su vacaciones en El Salvador y aseguraba no conocer nada y por la que se le ha vuelto a preguntar y ha reaccionado de la misma manera: "Ay, no lo he visto", pero le ha enviado "un besito fuerte".

Además, la hermana de Mario Casas ha asegurado que no tiene noticias de Álvaro Muñoz Escassi en todo es tiempo: "Nada, nada" y ha asegurado que por el momento no tiene en sus planes volver a enamorarse: "No, no, así estoy bien. Así estoy bien".

Noticias relacionadas y más

"Una pena enorme"

Tras el triste fallecimiento de Verónica Echegui, Sheila ha querido tener unas palabras hacia ella a pesar de no haberla conocido personalmente: "Me gustaba muchísimo, pero una pena, una pena enorme y además se ve que era una chica con muchísima luz, me da una pena enorme".

TEMAS

  1. Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: 'Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia
  2. No es un niño de teta, es un paisano': la indignación del empresario cárnico Daniel Berdasco, tras expulsar el mercado de ganados de Siero a su hijo por ser menor de edad
  3. Muere un conocido empresario cántabro al despeñarse en una ruta de los Picos de Europa
  4. Desagradable final en las fiestas de Contrueces de Gijón: 'Tekila' suspende su actuación tras recibir un botellazo uno de sus miembros
  5. Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: 'Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso
  6. Monumental susto en la playa de Tapia: un joven cae al agua en plena marejada y resulta ileso
  7. Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias
  8. Con palos y a voces: la pelea 'flash' entre dos ganaderos en el Concurso de San Agustín de Avilés

Última hora tras la muerte de Michu, ex de José Fernando Ortega: "Si fue su decisión, encantada de la vida"

Última hora tras la muerte de Michu, ex de José Fernando Ortega: "Si fue su decisión, encantada de la vida"

Última hora tras la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales: "Se llevó sus enseres en una furgoneta"

Última hora tras la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales: "Se llevó sus enseres en una furgoneta"

Crónicas desde Ingolstadt: el privilegio de vivir en una ciudad pensada para la bici

Crónicas desde Ingolstadt: el privilegio de vivir en una ciudad pensada para la bici

Llevas utilizando mal el aceite de oliva toda la vida y no lo sabías: puede ayudar a disminuir el riesgo de demencia e infarto

Llevas utilizando mal el aceite de oliva toda la vida y no lo sabías: puede ayudar a disminuir el riesgo de demencia e infarto

Así está la relación entre Sheila Casas y Escassi tras su ruptura: "Un besito"

Así está la relación entre Sheila Casas y Escassi tras su ruptura: "Un besito"

Colas en Lidl por este utensilio de cocina que te hará la vida mucho más fácil con un descuento del 40%

Colas en Lidl por este utensilio de cocina que te hará la vida mucho más fácil con un descuento del 40%

Vuelve al pasado, esta es la antigua capital gallega que deberías visitar

Vuelve al pasado, esta es la antigua capital gallega que deberías visitar
Tracking Pixel Contents