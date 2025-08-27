Roberto Brasero anuncia un respiro al calor: “El miércoles bajan las temperaturas y el jueves más”

Después de unos días sofocantes y cielos teñidos de calima, el hombre del tiempo más mediático de la televisión ha adelantado lo que muchos esperaban: ¡llega un respiro! Roberto Brasero ha puesto fecha al alivio térmico y ha detallado cómo serán las jornadas que marcarán el cambio en el ambiente.

El presentador explica que este martes ha sido uno de los días más calurosos de la semana, con máximas que han rozado los 39 grados en puntos de Navarra y Granada. Pero la tregua está a la vuelta de la esquina. A partir del miércoles, las temperaturas empezarán a descender de forma notable en el centro, norte y oeste peninsular, y el jueves la bajada será aún más evidente.

Eso sí, el cambio de tiempo no llega solo: las tormentas ganarán protagonismo, especialmente en el noreste, donde se esperan lluvias intensas acompañadas de granizo. De hecho, la AEMET ya ha activado avisos naranjas en provincias como Huesca, Teruel, Zaragoza, Lleida y Castellón.

Otro fenómeno que ha marcado estos días es la calima, el polvo en suspensión procedente del norte de África que ha velado los cielos del este peninsular, Baleares y el sur. Sin embargo, Brasero tranquiliza: “El miércoles irá a menos y el jueves desaparecerá”.

El meteorólogo apunta también a un curioso detalle: mientras gran parte del país recibirá ese esperado respiro, en Málaga la entrada del terral podría volver a disparar los termómetros por encima de los 36 grados, motivo por el cual se ha decretado aviso amarillo.

Así que toca prepararse: de los atardeceres anaranjados de la calima pasaremos a cielos más limpios, temperaturas más suaves y tormentas que, aunque molestas, traerán frescor. Como dice Brasero, un cambio que complicará un poco la semana, pero que nos dará por fin el descanso que tanto pedíamos al verano.