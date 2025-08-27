Rosa vive un momento histórico tras 191 programas en Pasapalabra: "Ha costado"

Momento histórico de Rosa en Pasapalabra tras 191 programas: "Ha costado".

Y es que, después de tanto tiempo, Rosa se ha soltado a bailar en Pasapalabra. Y no lo ha conseguido su presentador, Roberto Leal, sino que ha sido Candela Cruz, la que lo ha conseguido.

De hecho, Rosa, ha hecho twerking con 'Dale, Don Dale' y se ha desinhibido tanto que una de las patas de la mesa se ha salido cuando, al parecer, Rosa y Candela intentaban hacer pole dance.

Roberto bromeó con el momento: "Ha costado 191 programas".

Desde su estreno en el año 2000, Pasapalabra ha marcado un antes y un después en la historia de la televisión en España. Este concurso, que ha sabido conquistar a millones de espectadores, se ha convertido en todo un fenómeno cultural, transformando la forma en que se perciben y disfrutan los programas de entretenimiento en el país.

Origen y transformación de Pasapalabra

La idea original de Pasapalabra proviene del formato británico The Alphabet Game. Adaptado para la audiencia española por Antena 3, el programa ha pasado por distintas etapas y cadenas, hasta llegar a Antena 3, donde actualmente sigue emitiéndose con gran éxito. A lo largo de más de veinte años, el concurso ha logrado evolucionar sin perder su esencia, manteniendo el interés del público gracias a un formato ágil y retador.

Su dinámica gira en torno a un juego lingüístico en el que los participantes deben acertar palabras a partir de definiciones, siguiendo el orden del abecedario. Este enfoque, además de entretenido, tiene un componente pedagógico, ya que fomenta el uso y aprendizaje del idioma español de manera divertida.

Un referente cultural en España

El impacto de Pasapalabra va más allá de los índices de audiencia. Su influencia ha sido tan profunda que ha inspirado a otros formatos televisivos y ha dejado huella en el lenguaje cotidiano. Expresiones como “pasapalabra”, utilizada para esquivar una respuesta, se han integrado con naturalidad en la conversación diaria de muchos españoles.

Además, el programa ha conseguido reunir a generaciones frente al televisor, creando momentos compartidos en los que el conocimiento y la diversión van de la mano. Esta conexión emocional con el público ha sido clave para su permanencia en el tiempo.

Un formato simple, pero irresistible

La mecánica del concurso combina diferentes pruebas que permiten a los participantes acumular segundos valiosos para enfrentarse al icónico "rosco final", en el que deben completar una rueda de palabras siguiendo el alfabeto. Esta sección final, cargada de tensión y emoción, es sin duda el punto culminante de cada programa.

El secreto de su éxito radica en su capacidad para poner a prueba tanto a los concursantes como a quienes lo ven desde casa. Cada episodio es una invitación a aprender y disfrutar, gracias a una mezcla equilibrada de conocimientos, estrategia y un poco de suerte. Es precisamente esta fórmula la que ha consolidado a Pasapalabra como uno de los concursos más queridos y longevos de la televisión española.