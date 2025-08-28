Adiós al grafiti histórico de SFDK en Pino Montano, pero el Ayuntamiento de Sevilla promete un nuevo homenaje en su barrio

El mítico grafiti de SFDK en el barrio de Pino Montano, todo un símbolo para los fans del dúo de rap, ha desaparecido después de 25 años. El mural, ubicado en la plaza Ascensoristas y considerado casi un “lugar de culto” —con ubicación propia en Google Maps— fue borrado por la brigada antigrafiti dentro de la campaña de limpieza de la ciudad.

Un símbolo del rap en España

El grafiti, con las letras SFDK en estética urbana, no era solo pintura en una pared. Era historia viva: desde allí se grabó el disco Odisea en el Lodo (2001) y había aparecido en vídeos, fotos y hasta portadas del grupo. Acción Sánchez recordaba en entrevistas que ese muro formó parte del crecimiento del grupo, y los vecinos lo veían como un emblema del barrio.

El Ayuntamiento reacciona

Aunque la limpieza no fue intencionada, la noticia corrió como la pólvora en redes. Tanto fue así que el propio Ayuntamiento de Sevilla salió al paso: habrá nuevo mural para SFDK en Pino Montano. Y no será cualquiera: se estudiará la ubicación perfecta y contará con la participación de artistas urbanos locales, buscando rendir homenaje a la trayectoria de Zatu y Acción Sánchez.

El grupo, lejos de molestarse, se lo ha tomado con humor. “Ni sabíamos que seguía ahí”, confesaban en TikTok, recordando que han pasado ya más de dos décadas desde que pintaron aquel grafiti. Eso sí, agradecieron el cariño del barrio y el compromiso de devolverles su homenaje en casa.

Un mural con más historia por escribir

La idea es que el nuevo grafiti represente mejor la carrera del grupo y mantenga viva la identidad de Pino Montano, barrio que SFDK ha llevado por toda España. Una mezcla de tradición, cultura urbana y memoria colectiva que demuestra que, a veces, hasta un borrado puede convertirse en la excusa perfecta para escribir un nuevo capítulo.

En definitiva, lo que parecía una pérdida irreparable se ha transformado en promesa: pronto habrá un mural renovado, más grande y con más significado, para que los fans de SFDK sigan teniendo su rincón especial en Sevilla.