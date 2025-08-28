Alejandro Albalá, expareja de Isa Pantoja, se moja tras la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales: "Se querían mucho"
Esto es lo que ha dicho
Tras una temporada alejado de la pequeña pantalla, Alejandro Albalá regresa a la primera línea mediática por todo lo alto, como nuevo concursante de 'Supervivientes All Stars', sumándose así a la lista de celebrities confirmada por Mediaset: Jessica Bueno, Gloria Camila, Elena Rodríguez, Carlos Alba, Iván González, Kike Calleja, Fani Carbajo y Rubén Torres, que regresan a Honduras para vivir de nuevo la experiencia tras su paso por 'Supervivientes'.
Una reaparición que coincide con dos momentos de máxima actualidad para las dos mujeres que le hicieron saltar a la fama. Por un lado Isa Pantoja -con la que mantuvo una relación repleta de idas y venidas tras la ruptura de la hija de Isabel Pantoja con el padre de su primer hijo, Alberto Isla-, en el punto de mira por su reciente maternidad junto a Asraf Beno, y por la inesperada separación de su hermano Kiko Rivera e Irene Rosales tras 11 años juntos y dos hijas en común.
Y por el otro, por la supuesta infidelidad de su exnovia Sofía Suescun -con la que estuvo tres años- a Kiko Jiménez con el influencer Juan Faro, sobre la que la pareja guarda silencio mientras disfruta de unas idílicas vacaciones en Tailandia.
"He estado un tiempo fuera de la televisión pero qué mejor manera de volver por todo lo alto" ha confesado Albalá este miércoles en el plató de 'TardeAR', feliz por su participación en el 'All Stars' de 'Supervivientes'. "Estoy muy contento, ilusionado, con muchas ganas" ha reconocido ante las cámaras de Europa Press al abandonar las instalaciones de Mediaset.
Como asegura, todavía no sabe con qué compañeros congeniará mejor y con cuáles se llevará mal, "a ver cuando llegue allí... Todavía no voy a sacar conclusiones de gente que no conozco de un día o de dos, así que...", aunque sí desvela que tiene más relación con Gloria Camila: "Es muy maja, muy maja, me llevo bien". "Creo que sí me llevaré bien con ella" afirma.
Muy discreto, Alejandro ha preferido no entrar en detalles sobre la separación de Kiko e Irene, aunque sí ha revelado que le ha "sorprendido bastante porque por lo que yo sé se querían mucho". "Es lo máximo que te puedo decir, pero les deseo lo mejor a cada uno por su lado y ya está" ha zanjado.
Infidelidad
Sobre la presunta infidelidad de Sofía a Kiko, el ex de la hija de Maite Galdeano quiere mantenerse al margen y, asegurando con una sonrisa que "no lo sé, no lo sé", se ha desmarcado de su viaje romántico para huir de la presión mediática sobre su relación: "Aquí sí que te dejo" ha sentenciado, dejando en el aire si se cree o no su reconciliación.
