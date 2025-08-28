Nueva comedia
Disney+ pone fecha de estreno a ‘Entrepreneurs’, la serie de Pantomima Full dirigida por Álex de la Iglesia
La ficción creada y protagonizada por Rober Bodegas y Alberto Casado llega el 23 de octubre con sus 10 episodios disponibles.
Carlos Merenciano
Disney+ ha confirmado el estreno de ‘Entrepreneurs’, su nueva serie original creada, escrita y protagonizada por Rober Bodegas y Alberto Casado, el dúo cómico detrás de ‘Pantomima Full’. La ficción estará disponible completa el próximo 23 de octubre en la plataforma y ya cuenta con tráiler oficial.
La serie reúne en un mismo coworking a varios emprendedores que, tras dejar sus trabajos convencionales, aspiran a revolucionar el mundo y convertirse en grandes CEO. Sin embargo, la realidad pronto les muestra que el camino del emprendimiento está lleno de humo, de la importancia de los contactos sobre las ideas, y de proyectos que apenas se sostienen. Todo ello bajo la atenta mirada de Gonzalo (Rober Bodegas), un millonario ocioso, y Jacobo (Alberto Casado), un autoproclamado gurú.
El reparto lo completan Aura Garrido, Gonzalo de Castro, Victoria Martín, Luis Bermejo, Aníbal Gómez, Lalo Tenorio, Juan Grandinetti, Kimberley Tell, Luna Zuazu, Judith Fernández, Óscar Ortuño, David Comrie, María Pascual, Marta Guerras y Santi Alverú, entre otros.
La dirección recae en Álex de la Iglesia, que firma los tres primeros episodios; Rodrigo Ruiz Gallardón, responsable de los cuatro siguientes; y Adolfo Martínez, encargado de los tres últimos. Carolina Bang, Álex de la Iglesia y Rodrigo Ruiz Gallardón ejercen de productores ejecutivos a través de Pokeepsie Films.
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Muere un conocido empresario cántabro al despeñarse en una ruta de los Picos de Europa
- Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
- La piscina municipal repleta de niños, una “explosión” junto a ella y “olor a gasolina”: así se originó el gran incendio de Ibias, 'el que más preocupa' en Asturias
- Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias
- Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: 'Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia
- Nuevo uso para lo que fue una histórica fábrica de sidra en Gijón: un grupo ligado a energías renovables quiere implantarse
- Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid