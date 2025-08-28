Gloria Camila apura sus últimos días en España antes de Supervivientes All Stars, así ha sido su preciosa declaración de amor
Esto es lo que ha ocurrido
Dejando claro que no hay nada de cierto en los rumores de crisis que surgieron hace unos días por las supuestas sospechas de la familia Ortega Cano de que Álvaro García se había acercado a Gloria Camila por fama, la hija de Rocío Jurado exprime al máximo sus últimos días junto a su novio antes de poner rumbo a Honduras para participar en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'.
Tras arropar al cantante en los conciertos que ofreció el pasado fin de semana en las localidades gaditanas de Alcalá de los Gazules y Chipiona, ha vuelto a demostrar que es su mayor fan asistiendo a su actuación en las fiestas de San Sebastián de los Reyes, Madrid.
Acompañada por su sobrina Rocío Flores -de la que tampoco se ha separado en la cuenta atrás para marcharse a la isla- y por su primo Chema -hijo de Mari Carmen Ortega Cano- Gloria lo ha dado todo, cantando y bailando todas las canciones de Álvaro, con el que consolida a pasos agigantados una relación que comenzó gracias a unos amigos comunes a principios de 2025.
Caminos separados
Consciente de que en tan solo unos días tendrán que separar sus caminos y podrían estar sin verse hasta tres meses -si la hija de José Ortega Cano llega a la final del reality- el cantante gaditano la ha sorprendido con una preciosa declaración de amor sobre el escenario antes de cantar el tema que compuso para ella, 'Gloria bendita'. "Para la mujer más guapa del mundo" ha expresado mirando a Gloria, que algo despistada en ese momento, ha sonreído con timidez por las palabras de su novio.
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Muere un conocido empresario cántabro al despeñarse en una ruta de los Picos de Europa
- Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
- La piscina municipal repleta de niños, una “explosión” junto a ella y “olor a gasolina”: así se originó el gran incendio de Ibias, 'el que más preocupa' en Asturias
- Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias
- Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: 'Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia
- Nuevo uso para lo que fue una histórica fábrica de sidra en Gijón: un grupo ligado a energías renovables quiere implantarse
- Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid