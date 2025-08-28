Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un influencer marroquí incita a sus seguidores a colarse en España tras grabarse entrando de forma ilegal en las islas Chafarinas

De Marruecos a las Chafarinas… a nado

Un influencer marroquí incita a sus seguidores a colarse en España tras grabarse entrando de forma ilegal en las islas Chafarinas

Un influencer marroquí incita a sus seguidores a colarse en España tras grabarse entrando de forma ilegal en las islas Chafarinas

Lucía Salazar

Lucía Salazar

Conocido como Mr. Tazi, el youtuber ha desatado la polémica después de publicar un vídeo en el que se lanza al mar desde Cabo del Agua, en Marruecos, y llega nadando hasta las islas Chafarinas, territorio español frente a la costa africana.

Una “aventura” a plena luz del día

Con la cámara siempre en la mano, el influencer muestra cómo alcanza primero la isla del Rey, la más oriental del archipiélago. Allí se pasea tranquilamente, bromea y sigue grabando, sin que aparezca nadie para detenerlo.

Lejos de conformarse, continúa su recorrido y nada hasta la isla de Isabel II, donde se encuentra la estación biológica que estudia los ecosistemas marinos y protege a la famosa Gaviota de Audouin. Incluso se atreve a juguetear con las persianas de un edificio y acercarse hasta la Comandancia militar, caminando agachado para no ser visto. Todo ello mientras habla en voz alta y graba cada segundo.

Polémica por la falta de vigilancia

La escena ha sorprendido tanto a seguidores como a autoridades: ¿cómo pudo recorrer sin problemas una zona considerada estratégica y restringida? El Ministerio de Defensa ya ha confirmado que analiza lo ocurrido para aclarar por qué no hubo ningún control.

Un vídeo viral

Lo cierto es que la jugada le ha salido rentable en números. Con más de 2 millones de suscriptores en YouTube, el vídeo ya acumula medio millón de visualizaciones y 37.000 ‘me gusta’. Una auténtica bomba viral que ha puesto a Mr. Tazi en el centro del debate.

Entre la travesura y la polémica

Para algunos, se trata de una simple aventura con tintes cómicos. Para otros, es un gesto arriesgado que pone de manifiesto la falta de seguridad en un enclave tan delicado. Lo que está claro es que el joven influencer ha conseguido lo que buscaba: que todos hablen de él.

