Tras once años juntos, nueve de ellos como marido y mujer, y dos hijas en común, Kiko Rivera e Irene Rosales han puesto punto final a su relación. La separación, que ha sacudido el panorama mediático, se confirmaba oficialmente hace apenas unas horas, primero con un comunicado del DJ y, ahora, con las primeras palabras de Irene, que ha querido hablar alto y claro sobre este delicado momento.

Irene Rosales rompe su silencio tras separarse de Kiko Rivera: “Ha sido una decisión dura, pero necesaria” / @irenerova24 en Instagram

El primer paso lo dio Kiko Rivera, quien, a través de Instagram, publicó un extenso mensaje para confirmar la ruptura y aclarar que no piensa sacar beneficio económico de la situación. “Quiero dejar claro algo desde el principio: no voy a acudir a televisión ni voy a vender mi vida privada”, aseguraba el hijo de Isabel Pantoja, quien también dejó claro que lo más importante para ambos siguen siendo sus hijas, fruto de más de una década de amor.

Pero ha sido Irene Rosales quien, un día después, ha querido dirigirse a sus seguidores con un emotivo mensaje: "Buenos días, familia. Como ya sabéis, después de 11 años ha llegado el momento de que Kiko y yo tomemos caminos por separados”, comenzaba escribiendo. La sevillana reconocía que “ha sido una decisión dura, nada fácil”, pero también necesaria para seguir adelante: “Hay mucho cariño, hay unión, y sobre todo mucho amor por la familia que hemos formado. Eso seguirá siendo así, porque aunque nuestra relación como pareja haya llegado a su fin, nuestro vínculo familiar siempre estará”.

Irene también ha dejado claro que sus dos hijas serán siempre la prioridad: “Tenemos dos niñas preciosas que se merecen recibir todo el amor, cariño y cuidado de sus padres, y así será siempre”.

Por su parte, en el programa Vamos a ver, Alexia Rivas desveló que Irene ya había comunicado la separación a su círculo más íntimo a través de un WhatsApp antes de que la noticia se hiciera pública: “Me voy a separar, me voy a divorciar. La decisión es firme. Os aviso porque pronto va a salir la noticia y no quiero que os enteréis por la televisión o una revista”.

En cuanto a los motivos de la ruptura, la periodista explica que Irene “se sentía completamente sola” y que llevaba una vida paralela a la de Kiko, lo que habría hecho insostenible la relación. Además, según Kike Calleja, la separación habría sido recibida con alivio por Isabel Pantoja, cuya relación con su ya exnuera siempre estuvo marcada por las tensiones.

De momento, ninguno de los dos ha querido dar más detalles, pero lo cierto es que Irene y Kiko comienzan ahora vidas separadas, unidos únicamente por el amor hacia sus hijas… y con un futuro lleno de incógnitas.