Isa Pantoja y Asraf Beno: los detalles de su primer viaje en familia con Cairo y Albertito a Marrakech

La vida le sonríe a Isa Pantoja y Asraf Beno

La felicidad se respira en cada una de sus fotos. Isa Pantoja y Asraf Beno están viviendo un momento pleno tras la llegada de su pequeño Cairo, y qué mejor manera de celebrarlo que con su primer viaje en familia. El destino no podía ser más especial: Marrakech, una ciudad que Isa adora y que ahora ha querido disfrutar con sus hijos, Cairo y Albertito.

Un viaje con mucho encanto

Desde que pusieron un pie en la ciudad marroquí, Isa y Asraf no han dejado de compartir instantes mágicos. Paseos entre colores vibrantes, risas en familia, compras en los zocos y hasta ratitos de relax... Todo ello con el pequeño Cairo, que se está estrenando como viajero con una sonrisa que derrite a sus seguidores.

Un riad de ensueño

Para esta escapada, la pareja eligió el Riad103, un alojamiento que parece sacado de “Las mil y una noches”. Decoración árabe exquisita, terraza con vistas espectaculares, hammam tradicional y una gastronomía que ha conquistado a todos. Una experiencia de lujo que, según han mostrado, vale cada céntimo de sus 180 a 220 euros por noche.

Turismo, compras y buena mesa

La agenda de la pareja ha estado cargada de planes. Isa no quiso perderse el Jardín Majorelle, uno de los rincones más bellos y con más historia de la ciudad, y confesó que cada visita le emociona como la primera vez.

Pero no todo ha sido cultura: los zocos también han tenido un lugar especial en su itinerario. Isa, apasionada de las compras, se dejó seducir por telas, joyas y artesanía marroquí. Y, cómo no, la gastronomía también ha sido protagonista. Couscous, tajines y dulces locales han llenado la mesa familiar. Con humor, la pareja confesó que están “comiendo sin parar” y que volverán “rodando, pero felices”.

Una familia unida y feliz

Más allá de los lugares visitados, lo que más ha enamorado a sus seguidores es la ternura y complicidad que transmiten. Isa se ha mostrado emocionada por poder disfrutar de Marrakech con sus hijos y confesó: “No me canso de esta ciudad. Cada vez que vengo es como la primera vez. Y qué felicidad venir con mis hijos. Cairo está encantadísimo con el jaleo”.

Unas palabras que resumen a la perfección la ilusión de esta nueva etapa familiar. Sin duda, este viaje será solo el primero de muchos recuerdos que Isa, Asraf, Albertito y el pequeño Cairo seguirán creando juntos.

