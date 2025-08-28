Joanna Ivars alerta: las cenizas tras los incendios también ponen en riesgo nuestra salud

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El peligro oculto de las cenizas

Los incendios forestales dejan tras de sí paisajes desoladores, pueblos arrasados y ecosistemas devastados. Pero lo que pocos saben es que el peligro no termina cuando se apagan las llamas. La investigadora y divulgadora Joanna Ivarsha querido lanzar un aviso claro: “La ceniza también es contaminación y nos puede afectar”.

Mucho más que restos quemados

En un vídeo compartido recientemente, Ivars explica que, según la intensidad del incendio, el suelo puede quedar prácticamente muerto. Aun así, recuerda que la naturaleza tiene una sorprendente capacidad de regeneración: muchas especies rebrotan y árboles como las encinas o los llamados “nobles” soportan mejor el fuego.

El verdadero problema llega después, con las cenizas arrastradas por el viento y la lluvia. Estas terminan en ríos, embalses y acuíferos, contaminando el agua que consumimos tanto las personas como los animales.

Riesgo para el aire que respiramos

La experta también advierte de que las cenizas pueden entrar en nuestras vías respiratorias y convertirse en un riesgo silencioso para la salud. Y va más allá: durante los últimos incendios, las emisiones de carbono a la atmósfera han superado los niveles de 2005, un año considerado punto de inflexión en cuanto a contaminación.

“No es solo el drama de los incendios”

Con contundencia, Ivars recuerda que el impacto no se limita a la destrucción visible“No es solo el drama de los incendios y la devastación de ecosistemas, pueblos o personas que se han muerto. Esto también es contaminación y nos puede afectar”.

Un mensaje que invita a reflexionar: los incendios no acaban cuando se extinguen las llamas. Sus consecuencias permanecen mucho tiempo después, y las cenizas son un recordatorio de que la lucha contra el fuego también es una lucha por la salud y el futuro de todos.

