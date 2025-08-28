Estreno inminente
Antena 3 lanza 'Juego de pelotas' con una presentadora de TVE como concursante y una promesa: "Nos vamos a mojar"
La cadena pone fecha de estreno al concurso presentado por Juanra Bonet en el que participarán famosos como Melody, Rosa López o Blas Cantó.
Redacción Yotele
Antena 3 se lanza a la piscina y pone fecha de estreno a 'Juego de pelotas', su nuevo concurso con Juanra Bonet que combina concursantes anónimos y famosos y en el que, tal y como se aprecia en la promo, podremos ver a una presentadora de TVE como concursante.
Será el próximo miércoles a las 22:50 horas, después de 'El Hormiguero', cuando el presentador ponga en marcha las gigantes pelotas que hay en el plató y que prometen hacer caer al agua a rostros conocidos de la talla de Susi Caramelo, El Monaguillo, Blas Cantó, Melody o Henar Álvarez, la conductora de 'Al cielo con ella' en La 2 de TVE. Además, también se dejan ver en la promo lanzada por la cadena Agustín Jiménez que anuncia que "nos vamos a mojar", David Fernández o Angy.
Así es 'Juego de pelotas'
'Juego de pelotas' reta en cada entrega a un equipo de cinco amigos o familiares a competir por un premio. Cada uno se situará sobre una plataforma, donde deberá responder correctamente a diez preguntas amenazado por seis bolas gigantes. Por cada cuestión, el concursante tendrá que elegir entre seis opciones, vinculada cada una de ellas a una de las pelotas. Si acierta, la pelota se detiene. Pero si se falla, esta arrolla al participante y le lanza a la piscina.
Toda pregunta tiene tantas respuestas correctas como jugadores quedan a la plataforma. La clave para los equipos es mantenerse con el mayor número de jugadores posibles sobre la plataforma. En la décima pregunta de la ronda les puede hacer ganar un montante de 25.000 euros. Risas, emoción, competitividad y mucho sentido del humor es lo que promete este nuevo formato que combinará participantes famosos y anónimos.
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Muere un conocido empresario cántabro al despeñarse en una ruta de los Picos de Europa
- Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
- La piscina municipal repleta de niños, una “explosión” junto a ella y “olor a gasolina”: así se originó el gran incendio de Ibias, 'el que más preocupa' en Asturias
- Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias
- Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: 'Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia
- Nuevo uso para lo que fue una histórica fábrica de sidra en Gijón: un grupo ligado a energías renovables quiere implantarse
- Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid